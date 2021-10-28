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''Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz'' sözünün hikayesi bakın neymiş! Atatürk'ün ağzından şaşırtan detaylar!

28.10.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü için geri sayım başladı. Yarın, tüm yurtta heyecanla kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı coşkusu, şimdiden her yeri sardı. Atatürk'ün her 28 Ekim günü akıllara gelen ''Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i kuracağız'' sözünün hikayesi ise merak uyandırdı.

''Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz'' sözünün hikayesi bakın neymiş! Atatürk'ün ağzından şaşırtan detaylar!

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, unutulmaz cümlesi ''Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i kuracağız'' sözünün hikayesiyle ilgili detayları, Nutuk adlı eserinde detaylıca bahsetmişti. İşte Başkomutan'ın o sözleri...

"Gece olmuştu Çankaya'ya gitmek üzere Meclis binasından ayrılırken, koridorlarda beni beklemekte olan Kemâlettin Sami ve Hâlit Paşa'lara rastladım. Ali Fuat Paşa Ankara'dan hareket ederken bunların Ankara'ya geldiklerini o günkü gazetede'Bir uğurlama ve bir karşılama' başlığı altında okumuştum. Daha kendileriyle görüşmemiştim. Benimle konuşmak üzere geç vakte kadar orada beklediklerini anlayınca, akşam yemeğine gelmelerini, Millî Savunma Bakanı Kâzım Paşa vasıtasıyla kendilerine bildirdim.

''Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz'' sözünün hikayesi bakın neymiş! Atatürk'ün ağzından şaşırtan detaylar!

İsmet Paşa ile Kâzım Paşa'ya ve Fethi Bey'e de Çankaya'ya benimle birlikte gelmelerini söyledim. Çankaya'ya gittiğim zaman, orada, beni görmek üzere gelmiş bulunan Rize Milletvekili Fuat, Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref Bey'lerle karşılaştım. Onları da yemeğe alıkoydum. Yemek sırasında, 'Yarın Cumhuriyet ilân edeceğiz' dedim.

''Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz'' sözünün hikayesi bakın neymiş! Atatürk'ün ağzından şaşırtan detaylar!

Orada bulunan arkadaşlar, derhal düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren, nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir program yaparak arkadaşları görevlendirdim. Efendiler, görüyorsunuz ki, Cumhuriyet ilânına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı davet ederek onlarla görüşüp tartışmaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim. Çünkü onların da aslında ve tabiî olarak benim gibi düşündüklerinden şüphe etmiyordum.

''Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz'' sözünün hikayesi bakın neymiş! Atatürk'ün ağzından şaşırtan detaylar!

Halbuki, o sırada Ankara'da bulunmayan bazı kişiler, yetkileri olmadığı halde, kendilerine haber verilmeden, düşünce ve rızaları alınmadan Cumhuriyet'in ilân edilmiş olmasını, bize gücenme ve bizden ayrılma sebebi saydılar."

''Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz'' sözünün hikayesi bakın neymiş! Atatürk'ün ağzından şaşırtan detaylar!

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mustafa Kemal Atatürk

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