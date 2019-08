Efsane atın torunu, şampiyonluğa hazırlanıyor

- Yarışlara çıkmasa bile değerli atlar arasında

Yılmaya'nın babası Three Valleys'in de çok iyi bir at olduğunu, önemli dereceleri bulunduğunu aktaran Kolakoğlu, Türkiye'de gebelik için en çok tercih edilen atlardan birisi olduğunu söyledi.

Her atın soy bağının kayıtlı olduğunu belirten Kolakoğlu, şöyle konuştu:

"Her atın kimin olduğuna ilişkin şeceresi kayıtlıdır. Çiftleşme, gebelik ve doğum gibi bilgileri yazar. Türkiye'de de her atın DNA'sı Türkiye Jokey Kulübü'ne bildirilir. Yılmaya doğduğunda Veznedar ile Three Valleys'in oğlu olduğu bildirildi. Yılmaya da soy bağına göre şampiyon Secretariat'ın torunu. Yılmaya efsane Secretariat'ın torunu olmasından dolayı da ayrı bir önem taşıyor. Hiç yarışlara çıkmasa bile çiftleşme konusunda daima tercih edilen at olacak."