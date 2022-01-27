Efsanelere inanmayın! Cinsel organlar hakkında herkesin bilmesi gereken en önemli beş gerçek

Kadınlar, cinsel organları hakkında şimdiye kadar her şeyi bildiklerini düşünerek hayatlarını sürdürüyor olabilir. Eğer konunun uzmanından cinsel hayatınızın en önemli parçasıyla ilgili bir bilgi alıp, düzenli olarak doktora giderek açıkça tüm derdinizi anlatıyorsanız; siz şanslı azınlıktansınız. Genellikle cinsellikle ve cinsel organla ilgili konular hasır altı ediliyor ve eğer bir sorun varsa bile çok güvenilen bir arkadaşa danışılıyor. Arkadaşınız kadın sağlığı hakkında bir uzman değilse, yanlış yapıyorsunuz!

ENDİŞE VERİCİ GERÇEKLER

Endişe verici gerçek şu ki kadınlar kendi bedenleri ile ilgili sorunlar hakkında konuşmaktan çekiniyor ve birçoğu da cinsellik ve cinsel organ konusunda yetersiz bilgiye sahip. New York Times köşe yazarı Amerikalı kadın doğum uzmanı-jinekolog Dr. Jen Gunter , kadınları vücutları konusunda eğitmeyi ve sağlıklarına bakmalarına yardımcı olmayı hedef edindi. Dr. Gunter'a göre, anatominizin alt yapısını öğrenmek istiyorsanız, vajinası olan herkesin bilmesi gereken beş şey var.

CİNSEL ORGAN TEMİZLİĞİ

Son yıllarda birçok kadın cinsel organını 'temizlemek' ve kokusunu değiştirmek için ürünler kullanmaya başladı. Bu aslında gerekli değil. Vajina kendi kendini temizler. Su bile hassas bölgeyi bozabilir ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE) riskini artırabilir. Hassas bölgeyi suyla veya içeriği özel temizleyici yardımıyla temizleyebilirsiniz. Sabun kullanmayın çünkü, hassas bölgede birçok soruna yol açabilir.

CİNSEL ORGANDA İYİ BAKTERİLER DE VAR

Kadın cinsel organının sağlıklı olabilmesi için çok sayıda iyi bakteri var. Bu iyi bakteri, "kötü" bakterilerin tutunmasını engelleyen hafif asidik bir ortam yaratan maddeler ve her şeyi kaygan tutan mukus üretir. Bu nedenle cinsel organın içini antibakteriyel bir mendille silmek bakteri dengesini bozduğu için kötüdür. Yapmamanız gereken başka bir şey de vulvayı kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmaktır, çünkü oradaki cilt nemli olmalıdır.

VAJİNA VE VULVA ARASINDAKİ FARKI BİLMEK

Vajina ve vulva arasındaki farkı bilmek tıbbi nedenlerle önemlidir. İlk bilmeniz gereken en önemli fark Vajinanız vücudunuzun içindedir. Rahmi dışarıya bağlayan kaslı kanaldır. Vulva, dışarıdan görülebilen, iç çamaşırınıza dokunan kısımdır. Vajinayı vulvadan ayırmak, sadece bu tür terimler etrafındaki utancı kırmak için değil, aynı zamanda kadınlar arasında tıbbi farkındalık yaratmak için de önemlidir.

YAŞLANMAK CİNSEL ORGANI ETKİLER

Vücudun her noktasında olduğu gibi cinsel organlar da yaşlılıktan etkilenir. Menopoz başladığında, vücuttaki kadınları doğurgan tutan hormonların sayısı önemli ölçüde düşer. Bu gerçekleştiğinde ve östrojen seviyeleri düştüğünde cinsel organı etkileyebilir. Bir zamanlar nemli olan bu alanlar cinsel ilişki sırasında kuruyabilir ve ağrıyabilir. Cinsel ilişkiye girmenin bazı şeyleri kayganlaştırabileceğine dair bir efsane var ama gerçekte vajina dokularında daha fazla travmaya neden olarak kadınları enfeksiyona karşı savunmasız bırakıyor. Bu durumda piyasadaki cinsel ilişki krem ve yağlardan destek alabilir, hatta bir doktora danışabilir.

BİKİNİ BÖLGESİNDEKİ TÜYLERİN BİR NEDENİ VAR

Bikini bölgesi temizliğinin en zorlusu kuşkusuz tüyleri almaktır. Bunun için jilet, ağda ve sonra yıllarda lazer epilasyon gibi birçok işlem yapılmakta. Ancak, kasık kıllarının bir işlevi vardır. Cildinizi korur ve ayrıca cinsel işleve yardımcı olur. Genital bölgenin ağdalanması veya tıraş edilmesi ciltte travmaya neden olur. Hatta kesiklere, sıyrıklara ve enfeksiyonlara neden olabilir. Tüyleri tıraş ederek alırsanız, temiz bir ustura kullanın, cildi hazırlayın ve tüylerin çıkış yönüne gidin. Ağda yapıyorsanız, ağdayı tüylerin çıkış yönüne doğru uygulayın ve olabildiğince ince bir tabaka halinde sürerek dikkatli bir şekilde çekin.

