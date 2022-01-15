Cinsel organın küçülmesinin tek nedeni Covid-19 değil! İşte cinsel organın küçülmesinin sebepleri

Birçok erkek daha büyük bir cinsel organ hayali kurarken geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay dünya çapında yankı uyandırdı.

30 yaşlarında ABD’li bir adamın iddiasına göre; Covid-19'u atlattıktan sonra cinsel organının 2,54 cm küçüldüğünü öne sürdü. Bazı ürologlar adamın iddiasını destekleyen açıklamalarda bulundu. Bu olay sonrasında akıllara birçok soru geldi. Uzmanlar, cinsel organ boyutunun değişken olduğunu söyledi. Cinsel organ küçülmesinin tek nedeninin Covid-19 değil birden fazla nedeni olabileceği konusunda uyarılarda bulundular.

YAŞLANMA

Hayatın doğal bir akışı olan yaşlanma sonrasında vücudun geri kalanı gibi cinsel organ boyutunda da bazı değişiklikler yaşanacaktır. Yaşlanma ilerledikçe cinsel organ boyutunda da bir küçülme gözlemlenecektir. Cildin elastikiyetini kaybetmesiyle sarkma da yaşanabilir. Bu arada, Healthline raporlarına göre, cinsel ilişki veya spor sırasında yıllarca küçük yaralanmalardan kaynaklanan skar dokusunun birikmesi büzülmeye neden olabilir.

SİGARA İÇMEK

Sigara içmenin pek çok konuda olduğu gibi cinsel organ üzerinde de olumsuz etkileri bulunmaktadır. Medical News Today'e göre, sigarada cinsel organdaki kan damarlarına zarar veren belirli toksinler var.

1998 yılında yapılan bir araştırmaya göre, sigara içmenin özel bölgelerinize kan akışını engellediği ve bu nedenle zamanla küçülmesine neden olabileceği sonucuna varmıştır.

İLAÇ KULLANIMI

Tüm ilaçlar istenmeyen yan etkilerle birlikte gelir, ancak bazıları diğerlerinden daha kötüdür. Prostat problemlerini tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar da cinsel organın küçülmesine neden olabilir.

KİLO ALIMI

Mideniz büyüdükçe diğer her şey küçülmeye başlar... Kilo alımı hem kadınlar hem de erkekler için endişe kaynağıdır. Kilo alımı sadece görünümü değiştirmez aynı zamanda peşinden birçok sağlık sorununu daha getirir. Kilo alımı cinsel organın da küçülmesine neden oluyor gibi görünse de aslında küçülmüyor. Sadece öyle görünüyor, daha çok bir optik illüzyon gibi. Biraz daha kısa görünmesinin nedeni, erektil kasların karın duvarınıza bağlı olmasıdır. Yani karnınız genişlediğinde cinsel organınız içe doğru çeker.

PROSTAT AMELİYATI

Prostatı alınan erkeklerin bir kısmının cinsel organında küçülme yaşanabilir. Uzmanlar bunun olmasına tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyorlar, ancak bir teori, bir erkeğin ameliyattan sonra kas kasılması yaşayabileceği ve bunun organı vücuduna daha fazla çekebileceği yönünde.

PEYRONIE HASTALIĞI (PENİS EĞRİLİĞİ)

Bazı erkekler, ereksiyon halindeyken cinsel organın eğri olmasına neden olan Peyronie hastalığı adı verilen bir durum yaşar. Cinsel organın dikkat çekerken hafif bir eğriye sahip olması tamamen normaldir. Ancak Peyronie hastalığı olan erkeklerde ağrıya neden olabilecek belirgin bir eğri olacaktır. Bu durum aynı zamanda, yukarıda bahsedildiği gibi, cinsel organa giden kan akışını engelleyebilen ve boyut kaybına neden olabilen skar dokusunun birikmesine de neden olabilir.

COVID-19

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) hakkında her geçen gün yeni bulgular öğrenmeye devam ediyoruz. Vücutta her şeyi etkileyen Covid-19 hakkında geçtiğimiz gün cinsel organın küçüldüğüne dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Uzmanlar, uzun süreli Covid'in bir belirtisi olarak küçülen cinsel organın büyük olasılıkla virüs enfeksiyonu nedeniyle oluşan erektil disfonksiyonun bir sonucu olduğunu söylediler.

Virüs, Covid-19'da bulunan kan damarlarının endotel hücrelerine girdiğinde, uygun kan akışını engelleyebilir. King's College London'da yapılan bir araştırmada uzun süredir Covid – 19 hastası olan erkeklerin yüzde 3,2'si penisinin küçüldüğünü bildirdi.



