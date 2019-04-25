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Ege açıklarında lastik botta 44 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:21 | Son Güncelleme

Ege açıklarında lastik botta 44 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesi Boztepeburnu açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığınca 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, denizde düzensiz göçmen hareketliliği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu Boztepeburnu açıklarına hareket etti.

Rotası Yunanistan'a doğru olan hareket halindeki lastik bot durduruldu. Lastik botta 10 çocuk 5'i kadın Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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düzensiz göç Edirne Enez

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