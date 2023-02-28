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Ege'deki fay hatlarının boyuna dikkat çekerek uyardı: Denizli, Aydın ve Manisa çok riskli, Uşak avantajlı!

28.02.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 45 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrası Ege'deki fay hatları endişe yarattı. Ege Bölgesi'nden geçen fay hatlarının Kuzey Anadolu'daki fay hatlarına göre daha kısa olduğunu belirten Doç. Dr. Tahir Gönen, bölgede kısa süreli depremler beklendiğini belirterek "Ege'de deprem açısından Denizli, Aydın ve Manisa çok riskliyken, Uşak avantajlı" diye konuştu.

Ege'deki fay hatlarının boyuna dikkat çekerek uyardı: Denizli, Aydın ve Manisa çok riskli, Uşak avantajlı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda fay hattının bulunduğu Ege Bölgesi'nde deprem konusundaki çalışmalara hız verildi. Bölgede fay hattının üzerine kurulan şehirler endişeleri artırırken; Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tahir Gönen, Ege Bölgesi'nin depremselliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DENİZLİ, AYDIN VE MANİSA ÇOK RİSKLİYKEN, UŞAK AVANTAJLI"

Ege Bölgesi'nden geçen fay hatlarının Kuzey Anadolu'daki fay hatlarına göre daha kısa olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Gönen, "Kuzey Anadolu fay hattında daha uzun kırımlar meydana geliyor. Dolayısıyla daha uzun süreli depremler üretebilirken, Ege Bölgesi'ndeki faylar kısa olduğu için çok uzun süreli depremler beklenmiyor. Ege'de deprem açısından Denizli, Aydın ve Manisa çok riskliyken, Uşak avantajlı. Uşak'ın kuzeyine doğru baktığımızda Kütahya Gediz ile Uşak Banaz'a doğru, güneyinde ise Denizli Çivril'den Afyon Dinar'a doğru bir fay hattı bulunmaktadır. Uşak'ın kuzey ve güney kesimlerinde bulunan fay hatlarından Uşak merkezi 1'inci derecede etkilenmez" dedi.

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DEPREM SENARYOLARI ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ege Bölgesi'nde de deprem senaryoları üzerine çalışıldığını belirten Doç. Dr. Tahir Gönen, Kütahya Gediz'deki depremin 6.5 büyüklüğünde, Denizli'nin Çivril'dekinin ise 5.5 büyüklüğünde olmasının beklendiğini kaydetti.

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"TORBALI VE ÖDEMİŞ RİSKLİ BÖLGEYE DAHA UZAK"

İzmir'in bazı bölgelerinde deprem riski olduğunu dile getiren Gönen, bazı ilçelerinin de bu riskten daha uzak konumda olduğunu kaydederek, "İzmir'in bazı bölgeleri riskli. Torbalı ve Ödemiş riskli bölgeye daha uzak konumda. Bu nedenle deprem riski açısından daha şanslı bir konumda bulunan Uşak, afet gibi durumlarda bir lojistik merkezi haline getirilebilir" diye konuştu.

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(DHA)

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deprem Manisa Aydın Denizli Uşak Ege Bölgesi

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