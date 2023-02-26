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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den korkutan deprem tahmini! 'Şehrin yüzde 60-70'i...'

26.02.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketlerinin tüm Türkiye’yi derinden yaraladığını belirterek, korkutan bir tahminde bulundu. "30 senelik, 40 senelik, 50 senelik binaların o günün şartlarında ne şekilde yapıldığını hepimiz biliyoruz" diyen Ergün, "Bugün, Manisa merkezinde bunu baz aldığımızda Allah korusun bu şiddette bir deprem ne İzmir’in yarısını bırakır ne Manisa’nın yüzde 60’ını 70’ini bırakır" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den korkutan deprem tahmini! 'Şehrin yüzde 60-70'i...'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve yönetimini ziyaret etti. Başkan Ergün’e ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık eşlik etti. Başkan Ergün, il başkanı ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması dileklerini iletirken, başarılar diledi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından yapılan ve planlanan yardımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan yardımların devam edeceğini söyleyen Başkan Ergün, hayatını kaybedenlere yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün parti teşkilatı ile de bir araya geldi.

'NE İZMİR’İN YARISINI BIRAKIR NE MANİSA’NIN YÜZDE 60’INI 70’İNİ BIRAKIR'

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketlerinin tüm Türkiye’yi derinden yaraladığını belirten Ergün, “Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Devletimiz güçlüdür, el birliğiyle hep beraber bunun da üstesinden geleceğimize inancımız sonsuz. Binlerce insanımızı kaybetmiş olmamız bizim için büyük bir acı. Bu sadece o bölgedeki illerimizin değil, 81 ilimizin de gerçeği. Tabi ki yılların getirdiği bir birikim var. 30 senelik, 40 senelik, 50 senelik binaların o günün şartlarında ne şekilde yapıldığını hepimiz biliyoruz. Rabbim diğer şehirlerimize böyle bir acı göstermesin. Bugün, Manisa merkezinde bunu baz aldığımızda Allah korusun bu şiddette bir deprem ne İzmir’in yarısını bırakır ne Manisa’nın yüzde 60’ını 70’ini bırakır. Ama bundan sonraki süreç için iyi bir planlamanın başlangıcını geçtiğimiz hafta içerisinde verdik. Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü hocalarımızla bir komisyon oluşturduk. Komisyonun çalışmalarını başlattık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü dahil ederek hatta İnşaat Mühendisleri Odası’ndan da destek alarak el birliğiyle Manisa’nın röntgenini çekme noktasında çalışmalara başladık. Dün de yaptığımız görüşmelerde belli başlıklar belirlendi. Bu başlıklar nezdinde tamamen Büyükşehir’in imkanları dahilinde ücretlerini ödemek suretiyle bir master planını hayata geçirelim düşüncesindeyiz. Tabii ki sadece röntgen çekmek değil, bundan sonraki süreçlerde bu inşaatların planlı bir şekilde yapımlarındaki kontrol ve takip de çok önemli. Yapı denetimlerinin burada kanun nezdindeki yetkilerini kullanması gibi birçok madde var. Bu dönüşüm kolay değil. Her şeyden önce insanların evini yıkması ve bunun karşılığında binlerce insanın da kiraya çıkması gibi getirdiği konular var. Bu, bir iki senede olacak şeyler değil. Süreç içerisinde çözülecek” ifadelerini kullandı.

İHA

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