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Ege Denizi'nde deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 08.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 28.49 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesinden hafif şekilde hissedildi. Polis, jandarma ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne herhangi bir ihbarın gelmediği bildirildi.

DHA

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Ege Denizi deprem AFAD kandilli Son Depremler Muğla Datça

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