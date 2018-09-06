Ege Denizi'nde 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında boğulma tehlikesi yaşayan 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme Ildır Körfezi'nde içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin su aldığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, fiber tekne içerisindeki 8'i çocuk, 5'i kadın 19 düzensiz göçmeni kurtardı.
Öte yandan Dikili ilçesi Denizköy açıklarında da bindikleri lastik bot su alan göçmenler Sahil Güvenlikten yardım istedi.
Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, lastik şişme bot içerisindeki 17'si Filistin, 7'si Irak, 5'i Suriye uyruklu olmak üzere 29 düzensiz göçmeni kurtardı.
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