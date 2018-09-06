HABER

Ege Denizi'nde 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında bindikleri deniz araçları su alan ve boğulma tehlikesi yaşayan 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında boğulma tehlikesi yaşayan 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme Ildır Körfezi'nde içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin su aldığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, fiber tekne içerisindeki 8'i çocuk, 5'i kadın 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan Dikili ilçesi Denizköy açıklarında da bindikleri lastik bot su alan göçmenler Sahil Güvenlikten yardım istedi.

Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, lastik şişme bot içerisindeki 17'si Filistin, 7'si Irak, 5'i Suriye uyruklu olmak üzere 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

PARTNERHer gün 1 tane yiyene 300 dolar verecekler!Her gün 1 tane yiyene 300 dolar verecekler!
Eski eşya ve kıyafetlerden 2 bin parçalık koleksiyon oluşturduEski eşya ve kıyafetlerden 2 bin parçalık koleksiyon oluşturdu
'Gülence'lerle kızları okutuyorlar'Gülence'lerle kızları okutuyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Ege Denizi sahil güvenlik komutanlığı yasa dışı göç

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç kaza! Gözlüğü ve şapkası otomobilin camına yapıştı

Bursa'da korkunç kaza! Gözlüğü ve şapkası otomobilin camına yapıştı

Ağrı ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı!

Yerli helikopterin ilk uçuşu gerçekleştirildi!

Yerli helikopterin ilk uçuşu gerçekleştirildi!

Hıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldır

Hıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.