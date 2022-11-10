HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ege denizinde göçmen hareketliliği! Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti

Ege denizinde göçmen hareketliliği! Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti

10.11.2022 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, 54 düzensiz göçmen ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 9 kişi ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, 4 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Ege denizinde göçmen hareketliliği! Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Kasım saat 08.45 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 düzensiz göçmeni kurtarırken, can salı içerisinde bulunan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı.
Ekipler, aynı gün saat 03.05 sıralarında yine Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 54 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmek isteyen kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı! Bir kişi yaralandıAlkollü sürücü ticari araca çarpıp kaçtı! Bir kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
göçmen ege

En Çok Okunan Haberler

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı!

Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

İlginizi Çekebilir

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Flaş fırsat: Puma ayakkabı kısa süreliğine 570 TL'ye düştü!

Flaş fırsat: Puma ayakkabı kısa süreliğine 570 TL'ye düştü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.