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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 12:03 | Son Güncelleme

Bodrum'da, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne battı - Teknedeki 16 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı, bir kişinin cesedine ulaşıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenlerden biri boğuldu, 16'sı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Akyarlar Koyu'ndan, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber tekne açıkta alabora olduktan sonra battı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 sahil güvenlik botundaki ekipler, boğulmak üzere olan 16 düzensiz göçmeni kurtarırdı, bir kadının cesedine ulaştı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerden 12'si Bodrum'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Yabancı uyruklulardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Ege Denizi Muğla Sahil Güvenlik

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