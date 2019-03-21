HABER

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 00:32 | Son Güncelleme

Hastanenin diyaliz merkezinde çıkan yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Tuncay Göksel: - "Yangın nedeniyle yaralanan hastamız yok. İtfaiye ekiplerinin gerekli soğutma çalışmalarını tamamlamalarının ardından hastalarımızı tekrar servislerine aldık. Her şey kontrol altında"

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, hastalar tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, hastanenin diyaliz merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Boş olduğu öğrenilen serviste dumanların hastanenin başka bölümlerine ulaşması nedeniyle hastalar bina dışına tahliye edildi.

Hastane yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yaptığı müdahale sonunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çocuk hastanesine ait diyaliz merkezinde bulunan arşiv odasında çıktığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü aktaran Göksel, "Yangının çıktığı ilk anlarda hastalarımızı kontrol amaçlı hastanemizin bahçesine aldık. Yangın nedeniyle yaralanan hastamız yok. İtfaiye ekiplerinin gerekli soğutma çalışmalarını tamamlamalarının ardından hastalarımızı tekrar servislerine aldık. Her şey kontrol altında." dedi.

Çocuğunu hastanenin acil servisine getiren Sedat Yeşil ise yangını görünce korktuklarını, hemen dışarı çıktıklarını ifade etti.

Hazal Biçer ise "Çocuğum akşam saatlerinde evde rahatsızlandı. Çocuk hastanesine getirdik. Yangın çıkınca içeride bir kargaşa oldu, çocuklarımız da dumanları görünce korktu, dışarı çıktık." şeklinde konuştu.

PARTNERAvrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!Avrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!
Pendik'te kağıt toplayıcısı yangında öldüPendik'te kağıt toplayıcısı yangında öldü
THY Basın Müşaviri Üstün, “Türk Hava Yolları Satılıyor” iddialarını yalanladıTHY Basın Müşaviri Üstün, “Türk Hava Yolları Satılıyor” iddialarını yalanladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi yangın

En Çok Okunan Haberler

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Bakan depremin bilançosunu açıkladı!

Bakan depremin bilançosunu açıkladı!

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu!

20 Mart 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

20 Mart 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

MİT görevlisi: 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'la telefonda görüştüm

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

Denizli Acıpayam'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

MGK bildirisi: Yeni Zelanda saldırısı şiddetle kınandı

MGK sonrası Yeni Zelanda mesajı!

İstanbul'da saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı!

İstanbul'da saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.