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Ege Üniversitesi mezuniyet töreninde köpek saldırısı! Korku dolu anlar kamerada

20.07.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet törenine köpek saldırısı damga vurdu. Başıboş bir köpek, törene katılan bazı kişilere saldırdı. Görüntülerde bir gencin üzerindeki mezuniyet cübbesinden ısırıp çektiği görülen köpeğin, daha sonra bazı öğrenci ve yakınlarını da ısırdığı belirtildi. Yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı.

Ege Üniversitesi mezuniyet töreninde köpek saldırısı! Korku dolu anlar kamerada

İzmir Bornova’da bulunan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı çerçevesinde dün düzenlenen mezuniyet törenine başıboş köpek paniği yaşandı. Mezuniyet töreni için toplanan öğrenci ve ailelerin bulunduğu alana gelen bir köpek, bir anda çevredekilere saldırdı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, tören alanında bulunan köpeğin insanlara saldırdığı, öğrencilerin ve yakınlarının korkuyla kaçıştığı ve köpeğin alanda bulunan görevlilerce uzaklaştırılmaya çalışıldığı yer alıyor.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kullanıcı yaptıkları yorumlarda üniversite yönetimine tepki gösterirken, üniversiteden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması da yine gelen tepkiler arasında oldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek saldırısı
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