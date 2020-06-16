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Ege Üniversitesi’nde yangın paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 00:41 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde Tıp Fakültesine bağlı Anatomi Anabilim Dalı Makroskopi Salonu’nda çıkan yangın büyük panik oluşturdu.

Ege Üniversitesi’nde yangın paniği

Edinilen bilgiye göre yangın 23.30 sıralarında Ege Üniversitesi Tıp fakültesine bağlı Anatomi Anabilim Dalı Makroskopi Salonu’nda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana geldi.

DUMANLARIN YÜKSELDİĞİNİ GÖREN GÖREVLİLER EKİPLERE HABER VERDİ

İddiaya göre salondan dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. Yangının çıktığı yere kısa sürede ulaşan ekipler titiz bir çalışma ile yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Yangında herhangi bir ölü ya da yaralı olmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (İHA)

Ege Üniversitesi’nde çıkan yangın korkuttu

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