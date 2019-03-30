Ege'de fırtına etkili oluyor

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İzmir'in Karaburun ilçesinde balıkçı barınağında demirli 3 tekne battı.

Geceden bu yana devam eden fırtına nedeniyle Karaburun'daki Mordoğan Balıkçı Barınağı'nda bağlı 3 tekne dalgaların altında kalarak tamamen suya gömüldü.

Fırtına nedeniyle barınakta demirli diğer tekneler de batma tehlikesi geçirince tekne sahipleri kurtarma çalışması için seferber oldu.

Bazı tekne sahiplerinin barınakta nöbet tutarak sabahladığı görüldü.

Barınakta tur teknesi demirli olan Arif Koldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı barınağına koştuklarını, 15 tekneyi batmaktan kurtardıklarını ifade etti.

Barınaktaki 3 teknenin su altında kaldığını belirten Koldaş, "Fırtınanın hızının saatte 70 kilometreyi bulduğunu tahmin ediyoruz. Sabaha kadar burada kurtarma işlemleri yaptık. Teknelerin bazılarının iplerini salarak açığa çıkardık. Bazı teknelerin ise harici sularını boşaltarak batmasını önledik. Telefonla ulaştığımız tekne sahiplerine fırtınayı haber vererek barınağa çağırdık. Gelemeyenlerin teknelerini de biz kurtardık." diye konuştu.