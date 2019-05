Egemen Bağış: “BM reforma ihtiyaç duyuyor"

Avrupa Birliği ve Eski Devlet Bakanı Egemen Bağış, St Petersburg Üniversitesinde düzenlenen Lihavhev Konferansında yaptığı konuşmada, “Birleşmiş Milletlerin insanlığın ortak sorunlarına çare üretmekte yetersiz olduğu ve reforma ihtiyaç duyduğu barizdir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış, St Petersburg Üniversitesinde düzenlenen Lihavhev Konferansında, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ve İspanya Dışişleri Eski Bakanı Miguel Moratinos, Pakistan Eski Başbakanı Şevket Aziz, Puerto Rico Devlet ve Dışişleri Bakanı Luis Rivera Martin, Arap Birliği Eski Genel Sekreteri Amr Musa, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, St Petersburg Üniversitesi Rektörü Prof. Alexander Zapetovsky ve İspanyol Büyükelçi Juan Antonio March ile aynı panelde konuştu.

Bağış konuşmasında M.Ö. 3. yüzyılda ortaya atılan kontrol edilenlere yoğunlaşıp değiştiremeyeceklerin kabullenmek olarak özetlenen Stoisizm teorisine atıf yaparak küreselleşmenin insanları bir yandan yakınlaştırırken öte yandan her geçen gün daha çok bölüştürdüğünü bu yüzden “tek insanlık, farklı kültürler” anlayışının yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

Bağış, “Ev sahibimiz St Petersburg Üniversitesi Rektörü Prof. Alexander Zapetovsky’nin vurguladığı gibi insanlık bugün nükleer savaş korkusu yaşarken diyalog ve uzlaşma her zamankinden daha fazla elzemdir. Irkçılık, fakirlik, cahillik, nefret, ayrımcılık ve popülizm tüm insanlığın ortak sorunları arasındadır. Birleşmiş Milletlerin insanlığın ortak sorunlarına çare üretmekte yetersiz olduğu ve reforma ihtiyaç duyduğu barizdir. Biz bu yüzden ‘Dünya beşten büyüktür’ diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesini dış siyasetimizde uyguluyoruz. Bu yüzden Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakının kurulmasına öncelik ettiğimiz gibi bugünde 3.7 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkemizde ağırlıyoruz. Bize insan hakları dersi vermeye kalkan bazı ülkeler ise bir kaç bin göçmeni almamak için her türlü yola başvuruyor” dedi.