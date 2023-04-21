Eğer bu belirtiler varsa dikkat! Bayramda kolonya ikram edeyim derken kör etmeyin

Bayramlarda ikram edilen kolonyanın içeriğinin sağlıklı olması büyük önem arz ediyor. Aksi takdirde sahte kolonyanın göz teması halinde kör edebileceğine kadar kötü sonuçlar doğurması olası. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle beraber raflarda beliren kolonyayı kullanırken bu belirtileri yaşıyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz tavsiye ediliyor. İşte o belirtiler...

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Elinize sürdüğünüzde normalde kolonya uçar ve hiçbir gerginlik yaratmaz ama metil alkolden üretilmiş bir kolonyayı elinize sürerseniz elde gerginlik yaratır.

Elde beyazlıklar oluşturur.

Mide bulantısı ve kusma yapar.

Baş dönmesi yaratır.

Aşırı solunmasıyla akciğerlerde tıkanma ve kalbin durmasına kadar giden reaksiyonlar oluşabilir.

KOLONYA SEÇERKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Kolonya, her evin olmazsa olmaz ürünlerinden biridir. Kolonyanın sahte olması, sağlığa da zarar veren bir durumdur. Kolonya seçerken dikkat edilmesi gereken maddeler;

Kolonyanın renginin mat olması.

Kolonya içerisinde kullanılan alkolün etil alkol olmasına dikkat edilmelidir. (Metil alkolü yüzünüze veya ellerinize sürdüğünüzde cildinize zarar verebilir.)

Satın alınan kolonyanın alkol değeri de oldukça önemlidir. Yüksek alkol içeren 80° kolonyalar, 70° ve altında bulunan kolonyalara göre daha fazla mikrobu yok eder. Özelikle antiseptik özelliği için kolonya alıyorsanız asidik özelliği bulunan limon kolonyalarını tercih edebilirsiniz.

Güvenirliği ile ön plana çıkan kolonya markalarını tercih etmeniz, sahte kolonya almanızın ve mağdur olmanızın önüne geçecektir.

KALİTELİ KOLONYANIN ÖZELLİKLERİ

Kolonya alırken bu özelliklere dikkat etmeniz gerekiyor;

·Tortusuz olmalıdır.

·Berrak bir yapıya sahip olmalıdır.

·70 veya 80° olmalıdır.

·Keskin bir kokuya sahip olmalıdır.

·Cam şişede bulunmalıdır.



