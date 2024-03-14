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    4. Eğer ilişkinize ikinci şansı verdiyseniz bilmeniz gereken 4 madde!

    Eğer ilişkinize ikinci şansı verdiyseniz bilmeniz gereken 4 madde!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    14.03.2024 00:55
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    İlişkilerde ikinci şans vermek, cesaret gerektiren ve önemli bir adımdır. ilişkiye ikinci bir şans verirken dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu maddeler, ilişkinizin sağlıklı ve sürdürülebilir olması için önemlidir. İkinci şansı değerlendirirken, bu maddeleri göz önünde bulundurmanız ilişkinizin sağlığı bakımından oldukça faydalı olacaktır.

    İlişkilerde ikinci şans vermek, karar vermesi zor ancak önemli bir adımdır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. İlişkinize ikinci şansı verdiyseniz bilmeniz gereken 4 maddeyi haberimizde derledik. Bu maddeler, ilişkinizin tekrar sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için önemlidir.

    KRİTİK MADDE

    aşk7

    İlişkinizi yıpratacak veya bitirecek olayları belirleyin.

    GEÇMİŞTEN ARINMA

    aşkk

    Geçmişi sandığa kapatın.

    BU CÜMLE TEHLİKELİ

    aşk5

    'Sen zaten...' ile başlayan suçlayıcI cümleler kullanmaktan kaçının.

    ORTA YOLU BULMANIN ÖNEMİ

    aşk3

    Tartışmalarda olumsuza değil, olumluya yönelerek orta yolu bulmaya çalışın. Unutmayın ki her iki tarafta istemese 2. şans diye bir durum söz konusu bile olamaz.

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