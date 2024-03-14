Eğer ilişkinize ikinci şansı verdiyseniz bilmeniz gereken 4 madde!

İlişkilerde ikinci şans vermek, karar vermesi zor ancak önemli bir adımdır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. İlişkinize ikinci şansı verdiyseniz bilmeniz gereken 4 maddeyi haberimizde derledik. Bu maddeler, ilişkinizin tekrar sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için önemlidir.

KRİTİK MADDE

İlişkinizi yıpratacak veya bitirecek olayları belirleyin.

GEÇMİŞTEN ARINMA

Geçmişi sandığa kapatın.

BU CÜMLE TEHLİKELİ

'Sen zaten...' ile başlayan suçlayıcI cümleler kullanmaktan kaçının.

ORTA YOLU BULMANIN ÖNEMİ

Tartışmalarda olumsuza değil, olumluya yönelerek orta yolu bulmaya çalışın. Unutmayın ki her iki tarafta istemese 2. şans diye bir durum söz konusu bile olamaz.





