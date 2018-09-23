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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 09:14 | Son Güncelleme

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, çocuğunun okulun istediği pantolonu olmadığı için eve gönderilmesi üzerine baba İsmail Devrim'in intihar etmesiyle ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yalçın, "Eğitimcileri burada 'Bu kadar detayı düşünemeyecek kadar kaba insanlar' gibi göstermeye çalışan bir kepazelikle karşı karşıyayız" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Yalçın, Eğitim–Bir–Sen Kocaeli 1 Nolu Şubesi’nin Genişletilmiş Divan Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Hereke’de bir öğrenci velisinin intiharıyla sonuçlanan hadisenin üzeriden eğitim çalışanlarını, okulun yöneticilerini hedef alan bir itibar suikastiyle karşı karşıya bir durumun yaşandığını söyledi.

Yetkili mercilerin, ailenin ve çocuğun kendi beyanlarında ifade ettiği boyutuyla sorunun, bir pantolon sorunu olmadığını dile getiren Yalçın, “Sorun bazı kesimlerin maalesef ahlak sorunu. Eğitim çalışanlarının, okul yöneticilerinin itibarı bu kadar ucuz değil. ‘Yöneticiler tarafından çocuğun okuldan gönderildiğine dair’ ifade edilen şeylerin aslı astarının olmadığı, okul yöneticilerini son derece rencide eden bu tip paylaşımların ve art niyetli haberlerin arkasında bazı siyasi emellerin olduğu çok net haberden seziliyordu” diye konuştu.

Yalçın, ihtimaller üzerine olayı araştırdıklarını, sonucunda düşündükleri gibi çıktığını belirterek, “Olay bir velinin trafik kazası geçirdikten sonra yaşadığı psikolojik sorunlardan kaynaklı. Travmatik durumu atlatamayarak intiharı seçmesi hepimizi üzdü. Ama bu hadiseyi çocuğuna ‘Pantolonu yok, okul kıyafetini alamadı’ deyip, ‘Okuldan gönderilen çocuk’ diye bahsedip, veliyi de ‘Bunu kaldıramayıp intihar etti’ gibi bir süs vererek, buradan siyasi mesaj vermeye çalışan bazı mahfillerin sınıfta kaldığı çok acı bir çarpıtmayla bugünlerde kamuoyu meşgul ediliyor” şeklinde konuştu.

“KEPAZELİK”

O gün okulda diğer öğrencilerin de eşofmanlı bir şekilde bulunduklarını aktaran Yalçın, yöneticiler tarafından hiç kimseye bu anlamda bir kıyafet dayatması yapılmadığının, olay incelendiğinde çok net olarak ortaya çıktığını savundu.

Yalçın, okuldaki hadisenin, okul idaresiyle alakalı olmadığını belirterek, “Velinin trafik kazası geçirip, psikolojik sorunlar yaşamasından kaynaklı bir bunalım sonucu olmuş bir hadise. Fakat bunu, eğitimcilerin üzerine yamamaya, eğitimcileri burada ‘Bu kadar detayı düşünemeyecek kadar kaba insanlar’ gibi göstermeye çalışan bir kepazelikle karşı karşıyayız. Böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. Dolayısıyla da böyle bir çarpıtmaya asla sessiz kalınmamalı” ifadelerini kullandı.

SENDİKADA YENİ SEÇİM SÜRECİ

Ali Yalçın, önemli bir sürecin eşiğinde olduklarını ifade ederek, sendika ve demokratik kitle örgütleri için “demokratik şölen”in olmazsa olmaz olduğuna vurgu yaptı.

Sendika seçim sürecinin 3 Eylül itibariyle başladığını hatırlatan Yalçın, “Bu teşkilatın yönetim kademesinde, teşkilata hizmet etme konusunda her üyemizin söz hakkı, yetki isteme ve talip olma hakkı var. Buna hiç kimse saygı duymamazlık yapamaz. Bu son derece doğaldır, bunun olmadığı ortamlar gayri ahlakidir. Onun için aday olarak çıkan her arkadaşımıza, ben bu anlamda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yalçın, seçim sürecinin Türkiye genelinde işlediğini, bütün sendikalarında seçim sürecinin yürüdüğünü ifade ederek, Türkiye genelinde “Ben bu işi daha iyi yapabilirim” iddiasında olan insanların yarışa dahil olduğunu söyledi.

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Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Okuyucu Yorumları 17 yorum
esas kepaze sizlersiniz kan emici sendikacılar,sülükler ne çıkarın var o okul yönetiminden hepsi aynı
Okullarda eğitim vermekle yükümlü olanların kendileri eğitimsiz vasıfsız niteliği düşük eğitimin sebebi sistem kadar kendilerini geliştirmeyen idareci ve öğretmenlerdir
Milletin paralarını çaldınız uçaklar aldınız ülkeyi yiyip bitirdiniz insanları aç borçlu bıraktınız kepazelik degil insanların sitemi kepazelik öylemi
İtibar suikastimi sen bir git devlet okullarına denyo, yerli malı yurdun malı deniyor istenilen yabancı, şu öğrermen istiyorsan bedel bu, okul kayıt ücreti, okul giderlerinde temizlik malzemelrinde yüksek bedelli alım. Bu millet hırsız ama siz tepedekiler daha büyük hırsızsınız
ÖĞRETMENLERİ TOPLU ZAM SÖZLEŞMELERİNDE NE DURUMA DÜŞÜRDÜĞÜNÜ BÜTÜN ÖĞRETMENLER BİLİYOR. Asıl kepazelik bu
ben de eğitimciyim , işin içerisindeyiz fakat mülakatta 100 vererek atadığınız bu idareciler size güvendiğinden , öğretmene - veliye ızdırap olmakta ve okulları babalarının çiftlikleri gibi kullanmaktadır. Bütün suç bu sendikanındır.
sen memurları bir gecede satman kepazeliktir
hadi lan oradan kesin senin kuyruğuna değiyordur bu olay
yaziklar olsun senin gibi varliga
kepazelikmiş ezikler niye gerçekler zorunuzamı gidiyor kan emici sendikacılar,sülükker ordan üye çıkarın var deyilmi hepiniz aynısınız bir de utanmadan konuşuyorsun yalama.
Tamda anlattığın gibisiniz
hiç kaçacak delik aramayın bir insanın intihar etmesi kolay değil , suikast falan değil bu olay tamamen gerçek pis herifler sizi...
tamam anlaşıldı okul idaresi ve öğretmen eğitim birli. çünkü bunlar kendi üyelerinin hırsızlıklarını cinsel istismarlarını v.b özelliklerini saklamakla ünlü bir sendika...Eee Sarı sendika
nasıl yaratıklarsınız kişilik gurur haysiyet şeref diye bir şey kalmamış sizde
Tek kelime ile yazıklar olsun size. Bir halt yediniz bari sıvamayın.
Seçim süreci başlamış koltuk tatlı tabi. Öğretmenlere gelince var var öyle öğretmen müsfeddeleri varki yok yazar döver eve yollar istismar eder yaparda yapar. Olmaz olmaz deme nice daha neler yapan var. Haa kasada çürük elmalar olabilir diğerlerini tenzih ederim. Ama sizin kasada aradaçürük değil bence kasa kasa çürük çıkıyor.
yazacak çok şey varda neyse
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