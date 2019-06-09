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Eğlence dönüşü otomobilin çarptığı Rus çift öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eğlence dönüşü otele gitmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Rus Anna Balakına (37) ve Andrei Balakına (39) çifti yaşamını yitirdi.

Eğlence dönüşü otomobilin çarptığı Rus çift öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eğlence dönüşü otele gitmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Rus Anna Balakına (37) ve Andrei Balakına (39) çifti yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Alanya'nın Kargıcak Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Rus Anna ve Andrei Balakına çiftine, Vedat B. (26) yönetimindeki 01 FJA 45 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Rus çift, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Rus çiftin eğlence dönüşü tatil yaptıkları otele giderken, kazanın meydana geldiği belirtildi. Çiftin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekipleri Rus çifte çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Vedat B.'yi gözaltına aldı. Karakolda ifade veren şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Eğlence dönüşü otomobilin çarptığı Rus çift öldü

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