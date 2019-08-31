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EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 03:05 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler hakkında adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Twitter üzerinden bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi.

TWITTER ŞİRKETİNE RESMİ TALEP İLETİLDİ

Açıklamada, hesabın kapatılması yönünde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Twitter şirketine resmi talep iletilerek, fotoğraflarla ilgili suç unsuru içeren paylaşımda bulunan sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı bildirildi. (AA)

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