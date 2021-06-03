Egzersizin diyabet üzerindeki etkisi sandığınızdan daha önemli!

Bir diyabetlinin günde en az 45 dakika yürüyüş yapması, kan şekerini dengelemek açısından çok önemlidir. Yapılan böyle bir egzersizin, vücudu neredeyse 48 saat koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir.

DİYABET TEDAVİSİNDE EGZERSİZ HANGİ SIKLIKTA YAPILMALIDIR?

Diyabet tedavisinde egzersiz çok önemlidir. Her gün en az yarım saat tempolu yürüyüşler yapılmalıdır. Böylelikle vücut hem metabolizmayı canlandırır, hem dolaşım yerine gelir hem de kan şekeri regüle olur.

Egzersiz yapıldığında, vücudun insüline karşı olan duyarlılığı artmaktadır. Vücut var olan insülini daha efektif kullanabilir. O nedenle her gün en az yarım saat, yemekten 1,5 - 2 saat sonra egzersiz yapmasını önermekteyiz. Bu yüzme, yürüyüş ya da bisiklete binme şeklinde olabilir.

DİYABET TEDAVİSİNDE EGZERSİZ HANGİ SIKLIKTA YAPILMALIDIR?

Diyabette özellikle aktif egzersizlerin şeker kullanımında çok büyük etkisi vardır. Açık havada yürüyüşleri tavsiye etmekteyim. Sabahları yapılan yürüyüşler, bir diyabet hastasında ilaç ve beslenme kadar önemlidir.

Bunun yanı sıra, bisiklete binme, ip atlama, yüzme gibi büyük kas gruplarını çalıştıran egzersizler kesinlikle olmalıdır.