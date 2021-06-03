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Egzersizin diyabet üzerindeki etkisi sandığınızdan daha önemli!

03.06.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Egzersiz, beslenme ve ilaç kadar önemli bir tedavidir. Diyabette, bir yemek yendiğinde kan şekeri yükselir. Kan şekerini kullanmanın iki yolu vardır. Birincisi, vücudun pankreastan insülin salgılanması, vücudun bunu kullanarak kan şekerini stabilize etmesidir. Ya da kas gruplarını çalıştırarak, hücreye girecek olan şekeri, hücreye girmeden yakıp, kan şekeri dengelenebilir. Peki diyabet tedavisinde hangi egzersizler yapılmalı, egzersiz öncesi nelere dikkat edilmeli?

Bir diyabetlinin günde en az 45 dakika yürüyüş yapması, kan şekerini dengelemek açısından çok önemlidir. Yapılan böyle bir egzersizin, vücudu neredeyse 48 saat koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir.

DİYABET TEDAVİSİNDE EGZERSİZ HANGİ SIKLIKTA YAPILMALIDIR?

Diyabet tedavisinde egzersiz çok önemlidir. Her gün en az yarım saat tempolu yürüyüşler yapılmalıdır. Böylelikle vücut hem metabolizmayı canlandırır, hem dolaşım yerine gelir hem de kan şekeri regüle olur.

Egzersiz yapıldığında, vücudun insüline karşı olan duyarlılığı artmaktadır. Vücut var olan insülini daha efektif kullanabilir. O nedenle her gün en az yarım saat, yemekten 1,5 - 2 saat sonra egzersiz yapmasını önermekteyiz. Bu yüzme, yürüyüş ya da bisiklete binme şeklinde olabilir.

DİYABET TEDAVİSİNDE EGZERSİZ HANGİ SIKLIKTA YAPILMALIDIR?

Diyabette özellikle aktif egzersizlerin şeker kullanımında çok büyük etkisi vardır. Açık havada yürüyüşleri tavsiye etmekteyim. Sabahları yapılan yürüyüşler, bir diyabet hastasında ilaç ve beslenme kadar önemlidir.

Bunun yanı sıra, bisiklete binme, ip atlama, yüzme gibi büyük kas gruplarını çalıştıran egzersizler kesinlikle olmalıdır.

Çok hızlı ya da çok yavaş koşuları kesinlikle tavsiye etmeyiz. Ortalama hızda tempolu bir yürüyüş yapılmalıdır.

Bununla birlikte direnç egzersizleri de diyabette önemlidir. Mümkünse 2-3 günde bir yapabilmek, şeker metabolizmasını düzenler.

DİYABET HASTALARI EGZERSİZDEN ÖNCE NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Diyabet hastaları egzersize başlamadan önce aç olmamalıdır. Yemekten yaklaşık 1,5 - 2 saat sonra yapılacak egzersizleri tavsiye etmekteyiz. Bununla birlikte hasta yeteri kadar su içmiş olmalıdır, yanında da su taşımalıdır.

Uygun ayakkabının giyilmesi, yüzde yüz pamuklu çoraplar ve eşofmanların kullanılması gerekir. Çünkü çok çabuk yaralar oluşabilir.

DİYABETLİ YAŞLILAR NASIL EGZERSİZLER YAPMALIDIR?

Bizim ülkemizde insanlar yaşlandıkça sokağa çıkma potansiyelleri azalır. Ancak diyabette egzersizin, ilaç ve beslenme kadar önemli olduğu bilinmektedir.

Bu nedenle, diyabetli bir yaşlı varsa hareket etmeye sevk edilmelidir. Spontan aktivitelere teşvik edilmelidir. Günlük hareket seviyesini arttırmak ve mümkünse açık havada yürüyüşler yaptırmak uygun olur.

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