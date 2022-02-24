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Egzersizinizi yediklerinizle destekleyin! İşte yaptığınız egzersizin etkisini ikiye katlayacak mucizevi besinler...

24.02.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Egzersiz yapmanın vücut için tek başına yeterli olmadığı bir gerçek. Tükettiğiniz besinler ile yaptığınız egzersizin etkisini ikiye katlayabilirsiniz. Peki, hem yaptığınız egzersize yarar sağlayacak hem kilo vermenize yardımcı olacak bu besinlerin neler olduğunu biliyor musunuz? Gelin, bu mucizevi besinlere birlikte bakalım!

Egzersizinizi yediklerinizle destekleyin! İşte yaptığınız egzersizin etkisini ikiye katlayacak mucizevi besinler...

Sağlıklı yaşamda büyük bir role sahip olan egzersizler; kronik hastalıkların önlenmesine, kilo vermeye ve sağlıklı bir vücuda sahip olmaya yardımcı oluyor. Düzenli egzersiz yapmak tek başına yeterli gelmeyeceği için yaptığınız egzersizleri doğru besinler ile desteklemeniz gerekiyor. Yaptığınız egzersizin etkisini artıracak besinlerin neler olduğunu öğrenmek ister misiniz?

  1. SU

Egzersiz öncesinde ılık su takviyesi yapmanız gerekiyor. Egzersiz yaparken vücudunuzun daha dinç olması içinse 15 dakikada bir olmak üzere 1 bardak su tüketmenizde fayda var. Ayrıca aktivite sırasında vücudunuzun kaybettiği sıvıyı sonrasında bol su içerek geri kazanabilirsiniz.

  1. HURMA

Lif oranı yüksek besinler arasında yer alan hurma, egzersiz sırasında enerjinizin düşmesine engel oluyor. Hurmanın midedeki sindirimi yavaş olduğu için uzun süre tokluk hissi veriyor. İçerisindeki potasyum ise egzersiz sonrası oluşan kas kramplarını ortadan kaldırıyor.

  1. PEYNİR

Peynirde bulunan kalsiyum, kemik kütlesi kaybının önüne geçiyor. Özellikle egzersiz yapan kişilerde sık rastlanan kalsiyum eksikliğinin önlenmesine de katkı sağlıyor.

  1. YABAN MERSİNİ

Yaban mersininde bulunan antioksidan bileşenler, egzersiz sonrası oluşabilecek kas hasarlarının önüne geçiyor. Yaban mersini, C vitamini bakımından oldukça zengin bir meyve olduğu için egzersiz sırasında direncinizi artırmaya yardımcı oluyor.

  1. YUMURTA

Günlük hayatta çok sık tüketilen yumurta, kas kazanımı sağlayan amino asitlere sahip bir besin. Yumurta, gücünüzü artırmasının yanı sıra sizi tok tutuyor. Ayrıca kilo vermeye yardımcı oluyor.

  1. KAHVE

Egzersiz öncesinde kahve tüketerek egzersiz sürenizi uzatabilirsiniz. Egzersiz öncesi tüketilen 1 fincan kahve, kas yapımına yardım ederken kas yaralanması riskini de en aza indiriyor.

  1. YER FISTIĞI

Egzersiz öncesinde yer fıstığı tüketmek, kas gücünüzü ve dolayısıyla performansınızı artırıyor. Yer fıstığı, içerisinde bol miktarda magnezyum bulunduran bir besin olduğu için egzersiz sırasında ve sonrasında oluşacak krampları da engelliyor.


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