Egzozu abartanlara ceza yağdı

Kahramanmaraş’ta trafik ekipleri tarafından abartı egzoz araçlar üzerinde uygulama gerçekleştirildi.

Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulamada trafik ekipleri, abartı egzoz araçlar ve yüksek sesli müzik dinleyen araçlar üzerinde bir çalışma yaptı. Uygulama esnasında durdurulan bir cipin sürücüsü, aracında bulunan abartı egzozdan dolayı kendisine ceza yazılacağını anlayınca ceza yememek için polislere direndi. Uygulamada ekipler, araçlarında abartı egzoz bulunan sürücülere bin 2 lira cezai işlem uyguladı.

Uygulamaya katılan Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, ’’Yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden, araçlarında abartı egzoz aparatı bulunan veya ekzozlarında teknik değişiklik yapıp, özellikle gece vakitlerinde vatandaşları rahatsız eden sürücüler ve araçlarla ilgili uygulamalarımız yaklaşık 2 aydır sürüyor. Geçtiğimiz yaz ayında da bununla ilgili özel ekip oluşturarak çalışmalar yapmıştık. Bu yaz ayında ise ekip sayımızı artırarak uygulamalarımıza devam ediyoruz’’ dedi.