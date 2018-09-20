"Ehl-i Beyt'in yasında ve muharrem lokmasında canlarla" etkinliği

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü öncülüğünde, matem orucu tutanlar için sofra kuruldu.

İlçedeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi avlusunda gerçekleştirilen "Ehl-i Beyt'in yasında ve muharrem lokmasında canlarla" adlı etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine çok değer verdiklerini, Türkiye'deki ilk araştırma enstitüsünün NEVÜ bünyesinde olmasından dolayı onur duyduklarını ifade etti.

Bağlı, "Aleviler, inanç ve göreneklerinin farklılığı sebebiyle bütün zamanların dışlanmışları oldular. Zulme ve suçlamalara uğradılar. Yine de daha iyi bir dünya için barış ve umut çağrısı yapan yine Aleviler oldu. Acıları sarmanın yolu onları birbirimize anlatmaktır, konuşmak, bir araya gelmek ve paylaşmaktır. Bu yüzden bir araya gelmeyi ve konuşmayı öğrenmeliyiz." dedi.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu da konuşmasında, etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan NEVÜ yöneticilerine teşekkür etti.

Edilen duanın ardından Aşık Ummani Erden tarafından dinleti sunuldu. Daha sonra katılımcılara muharrem lokması ikram edildi.

Programa, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.