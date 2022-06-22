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  4. Ehliyet almak için bekliyordu! Öyle bir şey yaptı ki bütün işlemleri iptal edildi

Ehliyet almak için bekliyordu! Öyle bir şey yaptı ki bütün işlemleri iptal edildi

22.06.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Çorlu’da aday sürücü olduğu belirlenen bir kişi polis ekiplerine alkollü halde yakalandı. Aday sürücü hem ceza yedi hem bütün aday sürücü işlemleri iptal edildi.

Ehliyet almak için bekliyordu! Öyle bir şey yaptı ki bütün işlemleri iptal edildi

Akılalmaz olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Büro Amirliği ekipleri, alkollü şahıslara göz açtırmıyor. Cemaliye Mahallesi Tahtalı Camii mevkiinde durdurulan aracın sürücüsünün aday sürücü olduğu belirlendi. Trafik polisi tarafından kontrolleri yapılan sürücü O.B.Ş.’nin 0.81 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ADAY SÜRÜCÜ İŞLEMLERİ İPTAL EDİLDİ

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1823 lira para cezası kesilirken, aday sürücü işlemleri de iptal edildi. Polis, alkollü araç kullanılmaması gerektiğine vurgu yaparken, kullananların tespit edilerek taviz verilmeyeceğine dikkat çekildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu
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