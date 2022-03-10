Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği! Her şeyi yakasına kurdurdu

Edinilen bilgiye göre, Hatay Döryol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında sürücü belgesi sınavına girmek isteyen M.E.A. sınavın yapılacağı salonun girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerce yapılan üst aramasında, kıyafetinin yaka arkasından yakasına takılı düğme şeklinde kamera ve ses düzeneği kurduğu belirlendi.

Şahsın alınan ifadesinde, düzeneği kopya çekmek amaçlı kurdurduğunu belirtti.

Gözaltına alınan M.E.A. hakkında adli işlem yapıldı.

8 BİN LİRA KARŞILIĞINDA ANLAŞMIŞ

Bununla birlikte Konya'da da kopya çekmek amacıyla gömlek kolu düğmesine yerleştirdiği kamera düzeneği, cevapları alacağı kişilerle temas kurmak için 'wi-fi' internet sağlayıcı ve kulağındaki gizli kulaklıkla ehliyet sınavına giren T.Y. (23), polis tarafından yakalandı. T.Y.'ye 8 bin lira karşılığında sesli ve görüntülü düzeneği hazırlayan H.A. (44) ve İ.A. (23) da Adana'da yakalandı.

T.Y.'nin gömleğinin iç bölgesine özel kısımlar dikildiği ve cihaz belli olmasın diye de kaba kumaş kullanıldığı belirlendi. T.Y., gözaltına alındı.

T.Y. emniyetteki ifadesinde, kopya düzeneğini 8 bin lira karşılığında 2 kişiden aldığını söyledi. T.Y.'nin ifadesi doğrusunda H.A. ve İ.A. Adana'da bir araçta yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 görüntü aktarıcı kamera düzeneği, 3 ses alıcı kulaklık, 2 sim kartı bulunan veri aktarıcı cihaz ele geçirildi. 3 kişi, 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

(DHA)



