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Gaziantep'te ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

31.12.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yabancı uyruklu A.M. ehliyet sınavında 10 bin TL'lik kopya düzeneğiyle bu kadar da olmaz dedirtti. Söz konusu şahıs, kamera düzeneğini gömleğinin yakasına dikti, kulak içi kulaklıkla soruların cevaplarını almaya çalıştı. Yapılan aramalar sırasında şoka uğrayan ekipler, düzeneği güçlükle çıkarabildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep'te ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan yabancı uyruklu bir şahsın kurduğu düzenek pes dedirtti. Şüphe üzerine arama yapılan şahsın üzerinden elbisesinin yaka kısmının içine dikilmiş vaziyette kamera ve modem ile kulak içi kulaklık ele geçirildi. Kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edilen şahıs, olay sonrası sınır dışı edildi.

ŞÜPHELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Olay, geçtiğimiz haftalarda Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi'nde bulunan E-sınav merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, A.M. isimli yabancı uyruklu bir şahıs, ehliyet sınavına girmek için E-sınav merkezine geldi. Şahıs, sınav alanına girmek için X-ray cihazından geçerken cihazın uyarı vermesi ve şahsın şüpheli tavırları üzerine arama yapılmasına karar verildi.

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EKİPLER BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kıyafete dikilmiş kamera ve modem ile kulak içi kulaklık düzeneği pes dedirtti
Yapılan aramalar sırasında şoka uğrayan ekipler, şahsın kıyafetinin yaka kısmına dikilmiş vaziyette kamera ve modem ile kulak içi kulaklık düzeneği ele geçirdi. Şahsın üzerindeki kopya düzeneğinin görevliler ve polis ekipleri tarafından tespit edildikten sonra güçlükle sökülerek çıkarılmaya çalışılması ise dikkat çekti. Şahsın kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edildi.
Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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