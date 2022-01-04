Şüpheli tavırları dikkat çekti! Ehliyet sınavında kopya düzeneği 'bu kadar da olmaz' dedirtti!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Silifke E-Sınav Merkezinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında bir şahsın kopya çektiğini gören görevliler, ilçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada A.C.U. isimli şahsın üzerinde kemer arkasına gizlenmiş taşınabilir modem ve kopya düzeneği, yaka düğmesi şeklinde gizli kamera, 1 kulakiçi kablosuz kulaklık bulunduğu belirlendi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Sorgusunda kopya düzeneğini 6 bin 500 TL karşılığında birine hazırlattığını itiraf eden A.C.U., 3 bin TL ödeme yaptığını, sınavın ardından da 3 bin 500 TL daha ödeme yapmak üzere anlaştığını söyledi. A.C.U. gözaltına alınırken, kopya düzeneğini hazırlayan şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

(DHA)

