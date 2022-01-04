HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şüpheli tavırları dikkat çekti! Ehliyet sınavında kopya düzeneği 'bu kadar da olmaz' dedirtti!

Şüpheli tavırları dikkat çekti! Ehliyet sınavında kopya düzeneği 'bu kadar da olmaz' dedirtti!

04.01.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen A.C.U. adlı kişi suçüstü yakalandı. Şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken şahsın üst aramasında 6 bin 500 liraya kopya düzeneği kurdurduğu tespit edildi. Yapılan aramada kemer arkasına gizlenmiş taşınabilir modem ve kopya düzeneği ile yaka düğmesi şeklinde gizli kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık bulundu.

Şüpheli tavırları dikkat çekti! Ehliyet sınavında kopya düzeneği 'bu kadar da olmaz' dedirtti!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Silifke E-Sınav Merkezinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında bir şahsın kopya çektiğini gören görevliler, ilçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada A.C.U. isimli şahsın üzerinde kemer arkasına gizlenmiş taşınabilir modem ve kopya düzeneği, yaka düğmesi şeklinde gizli kamera, 1 kulakiçi kablosuz kulaklık bulunduğu belirlendi.

Gaziantep'te ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndüGaziantep'te ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Sorgusunda kopya düzeneğini 6 bin 500 TL karşılığında birine hazırlattığını itiraf eden A.C.U., 3 bin TL ödeme yaptığını, sınavın ardından da 3 bin 500 TL daha ödeme yapmak üzere anlaştığını söyledi. A.C.U. gözaltına alınırken, kopya düzeneğini hazırlayan şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Screenshot_6

Screenshot_7

Screenshot_8

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bu leylek göç etmeyi unuttu! Köye gelenler görmeden gitmiyorBu leylek göç etmeyi unuttu! Köye gelenler görmeden gitmiyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"

Küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"

Ülke yavaş yavaş yok oluyor! Bir kilo fasulyeyi 10'a bölerek...

Ülke yavaş yavaş yok oluyor! Bir kilo fasulyeyi 10'a bölerek...

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.