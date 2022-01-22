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  4. Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği! Maskenin içine gizlemişler

Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği! Maskenin içine gizlemişler

22.01.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki ehliyet sınavında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Konak ilçesinde yapılan bir sınavda, maskesine kurduğu kameralı düzenek ve kulağındaki böcek ile kopya çektiği tespit edilen şahıs ile ona yardım eden 2 kişi, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Öte yandan düzeneği kurup yardım eden 2 kişinin, 7 bin lira aldığı öğrenildi.

Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği! Maskenin içine gizlemişler

Akıllara durgunluk veren olay bugün Alsancak semtinde bulunan Melih Özakat İlkokulu’nda meydana geldi. Ehliyet sınavında yaşanan ilginç kopya tezgâhı, polisi ekiplerinin dikkati sayesinde önlendi.

İddiaya göre, ehliyet sınavı sürerken okul çevresinde bir otomobil içerisinde bulunan 2 kişiden şüphelenen Konak Suç Önleme ve Araştırma Büro amirliği ekipleri, şüphelilerin yanına gitti. Otomobil içerisinde bulunan Adem A. (27) ve Fatih A’nın (31) sınav salonunda bulunan Mahsun E.’ye (26) kurdukları düzenekle kopya verdikleri tespit edildi. Hemen okula giden ekipler, Mahsun E.’nin üzerini aradı. Yapılan aramada Mahsun E.’nin maskesine gizlenmiş kamera ve böcek olarak tabir edilen kulağına yerleştirilmiş küçük bir kulaklık bulundu.

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7 BİN LİRA KARŞILIĞINDA AKILALMAZ YÖNTEM

Yapılan incelemede otomobilde bulunan 2 şüphelinin Mahsun E’nin maskesindeki kamerayla soruları görüp, kulaklık vasıtasıyla cevapları söyledikleri tespit edildi. Otomobil içerisinde bulunan 2 şüphelinin 7 bin lira karşılığında düzenek kurdukları ve bu sayede Mahsun E.’ye yardımcı oldukları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alınarak Alsancak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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(İHA)

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İzmir
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