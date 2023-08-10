HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ehliyet sınavında 'kameralı' kopya! Suçüstü yakalandılar

Ehliyet sınavında 'kameralı' kopya! Suçüstü yakalandılar

10.08.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta ehliyet sınavındaki 2 kişi ile onlara dışarıdan kameralı düzenekle kopya veren şüpheli suçüstü yakalandı.

Ehliyet sınavında 'kameralı' kopya! Suçüstü yakalandılar

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda, ehliyet sınavı sırasında kopya çekileceği yönünde bilgiye ulaşıp, çalışma başlattı.

Ekipler söz konusu okulda sınava giren S.C. (55) ve F.D. (27) ile onlara dışarıdan kopya veren İ.K.’yi (33) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında kamera, kulaklık ve mikrofon ele geçirildi.

ko

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 9 kulaklık, 5 kamera, 5 mikrofon ve 15 bin 335 TL, suçtan elde edilen gelir ile kopya çekme düzeneğinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilimizde yakalandı! Dünyanın en zehirli türlerinden birisi: Kendi eşini bile yiyor!O ilimizde yakalandı! Dünyanın en zehirli türlerinden birisi: Kendi eşini bile yiyor!
Dünyaevine girecek olan eski arkadaşlarının evini kurşunladılarDünyaevine girecek olan eski arkadaşlarının evini kurşunladılar
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
ehliyet sınavı kopya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.