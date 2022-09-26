Ehliyet ve kimlik için kaç fotoğraf gerekli? Ehliyet ve kimlik yenileme işlemleri için kaç adet fotoğraf gerekir?

Yeni yönetmelikle birlikte artık ehliyet ve kimliklerde yeni kartlara geçiş yapıldı. Eski tarz ehliyet ve nüfus cüzdanını 2023 yılına kadar kullanılabiliyor. Ancak 2023 yılından sonra eski tip kartlar geçerliliğini yitireceğinden dolayı kartların yenilenmesi gerekmekte. Ayrıca ehliyet ve kimliklerin birleştirilebilmesi için de hem ehliyetin hem de kimlik kartının yenilenmesi gerekiyor. Ehliyet ve kimlik yenileme işlemleri için bazı belgeler talep edilmektedir. Bunlardan birisi de biyometrik fotoğraftır. Yeni kartların kullanımıyla birlikte artık biyometrik fotoğraf kullanımı da zorunlu hâle getirilmiştir.

Ehliyet ve kimlik için kaç fotoğraf gerekli?

Yeni kimlik kartı başvurusu yaparken sizden tamamlamanız gereken bazı evraklar istenir. Bu evrakları önceden hazırlayıp gitmeniz gerekir. Aksi takdirde evraklarınız eksik olacağı için randevunuz ve başvurunuz iptal olabilir. Yeni kimlik ve yeni ehliyet için gerekenler listesinde biyometrik fotoğraf vardır. 1 adet biyometrik fotoğraf ile başvuru yapabilirsiniz.

Kimlik yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Kimlik yenileme için gerekli olan tüm belgeler, eksiksiz olarak başvuru sırasında yanınızda olmalıdır. Evrakları önceden hazırlayıp gittiğinizde randevu sürecinizde işlemlerinizi tamamlamış olursunuz. Aksi takdirde randevunuz iptal olabilir ve yeniden randevu almanız gerekir. Kimlik yenileme için gerekli olan belgeler:

Nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, evlilik cüzdanı ve sürücü belgesi mutlaka yanınızda olmalıdır.

Bir adet belirlenen ölçülerde biyometrik fotoğrafınız olmalıdır.

Evraklar hazırlanırken en önemli detay biyometrik fotoğrafınızdır. Normal vesikalık fotoğraf kesinlikle kabul edilmez. Fotoğrafçının belirlenen ölçülerde biyometrik fotoğraf hazırlamasını istemelisiniz. Aksi takdirde kimlik yenileme işleminizi yapamazsınız. Başvuru yaptığınız tarihten itibaren son 6 ay içerisinde çekilmiş bir biyometrik fotoğrafla başvuru yapabilirsiniz. Biyometrik fotoğrafın boyutu ise 50 mm x 60 mm olmalıdır. Fotoğrafınızın fotokopisi ya da bilgisayardan çoğaltılan fotoğraflar geçerli değildir. 15 yaşının altında olan vatandaşların biyometrik fotoğraf getirmesine gerek yoktur.

Kimlik yenileme için ne kadar ödemeniz gerekir?

31 Aralık 2023 tarihine kadar kullanabileceğiniz eski kimliğinizi değiştirmek istediğinizde değerli evrak bedeli ödemeniz gerekir. Öncelikle kimlik yenileme randevunuzu randevu.nvi.gov.tr internet adresinden alabilirsiniz. İlçe Nüfus Müdürlüğünde yapılan kimlik yenileme işlemi için gerekli belgeleri tamamladıktan sonra yenileme ücreti olan 37,5 TL'yi ödediğinize dair makbuz ile başvurunuza yapmanız gerekir.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler, başvurunuz sırasında yanınızda olması gerekir. Başvuru evraklarınızı sizden istendiği şekilde hazırlamalı ve zamanında teslim etmelisiniz. Ehliyet yenileme için gerekli belgeler:

Sürücü adayının kimlik belgesi

Sürücü adayının sağlık raporu

Biyometrik fotoğraf (1 adet)

Sürücü adayının kan grubunu gösteren belge ya da onaylı yazılı beyan

Sürücü adayının adli sicil belgesi (Bu belge artık elektronik ortamda anlık olarak görülebiliyor)

Ehliyet yenileme ücreti ne kadardır?

Ehliyetinizi çeşitli sebeplerden dolayı yenileniyor olabilirsiniz. Sahip olduğunuz eski ehliyetinizi yenilemek için 15 TL ödemeniz yeterlidir. Ancak ehliyetiniz yeni ve çipli ise yeniden ehliyet yenileme işlemi yapma değerli evrak bedeli 345 TL’dir. Bu miktarlar, çeşitli bankalar aracılığı ile ödenebilir.



