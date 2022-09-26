HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Ehliyet ve kimlik için kaç fotoğraf gerekli? Ehliyet ve kimlik yenileme işlemleri için kaç adet fotoğraf gerekir?

Ehliyet ve kimlik için kaç fotoğraf gerekli? Ehliyet ve kimlik yenileme işlemleri için kaç adet fotoğraf gerekir?

26.09.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimlik kartı doğrulama ya da sorgulama işlemlerinin yapılabildiği, biyografik fotoğrafın olduğu kişiye özgü bir karttır. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, Türkiye’de de yeni çipli kimlik kart döneminin başlamasına etken oldu. Yeni çipli kimlik kartları ile kimlik sorgulama işlemleri daha kolay yapılabiliyor. Peki ehliyet ve kimlik yenileme işlemleri için kaç adet fotoğraf gerekli?

Ehliyet ve kimlik için kaç fotoğraf gerekli? Ehliyet ve kimlik yenileme işlemleri için kaç adet fotoğraf gerekir?

Yeni yönetmelikle birlikte artık ehliyet ve kimliklerde yeni kartlara geçiş yapıldı. Eski tarz ehliyet ve nüfus cüzdanını 2023 yılına kadar kullanılabiliyor. Ancak 2023 yılından sonra eski tip kartlar geçerliliğini yitireceğinden dolayı kartların yenilenmesi gerekmekte. Ayrıca ehliyet ve kimliklerin birleştirilebilmesi için de hem ehliyetin hem de kimlik kartının yenilenmesi gerekiyor. Ehliyet ve kimlik yenileme işlemleri için bazı belgeler talep edilmektedir. Bunlardan birisi de biyometrik fotoğraftır. Yeni kartların kullanımıyla birlikte artık biyometrik fotoğraf kullanımı da zorunlu hâle getirilmiştir.

Ehliyet ve kimlik için kaç fotoğraf gerekli?

Yeni kimlik kartı başvurusu yaparken sizden tamamlamanız gereken bazı evraklar istenir. Bu evrakları önceden hazırlayıp gitmeniz gerekir. Aksi takdirde evraklarınız eksik olacağı için randevunuz ve başvurunuz iptal olabilir. Yeni kimlik ve yeni ehliyet için gerekenler listesinde biyometrik fotoğraf vardır. 1 adet biyometrik fotoğraf ile başvuru yapabilirsiniz.

Biyometrik fotoğraf nedir, nasıl olmalı? Biyometrik fotoğraf kuralları nelerdir?Biyometrik fotoğraf nedir, nasıl olmalı? Biyometrik fotoğraf kuralları nelerdir?

Kimlik yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Kimlik yenileme için gerekli olan tüm belgeler, eksiksiz olarak başvuru sırasında yanınızda olmalıdır. Evrakları önceden hazırlayıp gittiğinizde randevu sürecinizde işlemlerinizi tamamlamış olursunuz. Aksi takdirde randevunuz iptal olabilir ve yeniden randevu almanız gerekir. Kimlik yenileme için gerekli olan belgeler:

  • Nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, evlilik cüzdanı ve sürücü belgesi mutlaka yanınızda olmalıdır.
  • Bir adet belirlenen ölçülerde biyometrik fotoğrafınız olmalıdır.

Evraklar hazırlanırken en önemli detay biyometrik fotoğrafınızdır. Normal vesikalık fotoğraf kesinlikle kabul edilmez. Fotoğrafçının belirlenen ölçülerde biyometrik fotoğraf hazırlamasını istemelisiniz. Aksi takdirde kimlik yenileme işleminizi yapamazsınız. Başvuru yaptığınız tarihten itibaren son 6 ay içerisinde çekilmiş bir biyometrik fotoğrafla başvuru yapabilirsiniz. Biyometrik fotoğrafın boyutu ise 50 mm x 60 mm olmalıdır. Fotoğrafınızın fotokopisi ya da bilgisayardan çoğaltılan fotoğraflar geçerli değildir. 15 yaşının altında olan vatandaşların biyometrik fotoğraf getirmesine gerek yoktur.

Kimlik yenileme için ne kadar ödemeniz gerekir?

31 Aralık 2023 tarihine kadar kullanabileceğiniz eski kimliğinizi değiştirmek istediğinizde değerli evrak bedeli ödemeniz gerekir. Öncelikle kimlik yenileme randevunuzu randevu.nvi.gov.tr internet adresinden alabilirsiniz. İlçe Nüfus Müdürlüğünde yapılan kimlik yenileme işlemi için gerekli belgeleri tamamladıktan sonra yenileme ücreti olan 37,5 TL'yi ödediğinize dair makbuz ile başvurunuza yapmanız gerekir.

Yeni kimlik çıkarma işlemleri ve evrakları: Nüfus cüzdanı yenileme nasıl yapılır?Yeni kimlik çıkarma işlemleri ve evrakları: Nüfus cüzdanı yenileme nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler, başvurunuz sırasında yanınızda olması gerekir. Başvuru evraklarınızı sizden istendiği şekilde hazırlamalı ve zamanında teslim etmelisiniz. Ehliyet yenileme için gerekli belgeler:

  • Sürücü adayının kimlik belgesi
  • Sürücü adayının sağlık raporu
  • Biyometrik fotoğraf (1 adet)
  • Sürücü adayının kan grubunu gösteren belge ya da onaylı yazılı beyan
  • Sürücü adayının adli sicil belgesi (Bu belge artık elektronik ortamda anlık olarak görülebiliyor)

Ehliyet yenileme ücreti ne kadardır?

Ehliyetinizi çeşitli sebeplerden dolayı yenileniyor olabilirsiniz. Sahip olduğunuz eski ehliyetinizi yenilemek için 15 TL ödemeniz yeterlidir. Ancak ehliyetiniz yeni ve çipli ise yeniden ehliyet yenileme işlemi yapma değerli evrak bedeli 345 TL’dir. Bu miktarlar, çeşitli bankalar aracılığı ile ödenebilir.

Ehliyet ve kimlik birleştirme nasıl yapılır? Yeni kimlik kartı ve ehliyeti birleştirmek için randevu nasıl alınır, ücreti ne kadar?Ehliyet ve kimlik birleştirme nasıl yapılır? Yeni kimlik kartı ve ehliyeti birleştirmek için randevu nasıl alınır, ücreti ne kadar?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önemli bir dışa bağımlılık daha sona erdi! Türkiye'de ilk... Nüfuz edici bombaların teslimatı başladıÖnemli bir dışa bağımlılık daha sona erdi! Türkiye'de ilk... Nüfuz edici bombaların teslimatı başladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri sosyal medyayı salladı! 'O şerefsize gereğini yapamadım'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri sosyal medyayı salladı! 'O şerefsize gereğini yapamadım'
Anahtar Kelimeler:
Ehliyet kimlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beş yıldızlı otelde katletmişti! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Beş yıldızlı otelde katletmişti! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Soyunma odasında büyük kavga! "Dolabın içine soktular"

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Benzin ve motorine indirim geliyor! Rakamı duyan akaryakıt istasyonuna akın edecek… (26 Eylül güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları)

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Her satırı mide bulandırdı! Okul müdüründen iğrenç sözler: Sana tecavüz edeceğim

Ülke bu haberle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

Ülke bu haberle sarsıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı...

İlginizi Çekebilir

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.