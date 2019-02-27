- (ek bilgi ve görüntüyle geniş haber) ÇÖP KONTEYNERİNDEKİ VAHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Haber: Ali AKSOYER - Kamera: Ersan SAN - /İSTANBUL(DHA) KADIKÖY'de çöp konteynerinda bulunan bacakların sırrı çözüldü. Bacakların konulduğu çuvalın üzerinde bir kargo şirketine ait etiketten yola çıkan polis ekipleri, tüyler ürperten vahşi cinayeti saatler içinde çözdü. 32 yaşında Fahrettin Öztürk'ün motosikletle ilgili yaptığı harcamalara kızan amcası Rıfat Rıza Öztürk (55)'ü tabancayla vurarak öldürdükten sonra parçalara ayırdığı, motosiklet grubundan tanıdığı arkadaşı ile birlikte çuvallara koyarak 4 farklı yere attığı tespit edildi. Polis, Fahrettin Öztürk ile cesetleri parçalamaya yardım ettiği ileri sürülen arkadaşı Ferhat Y. ve parçaları dağıtmaya yardım ettiği belirlenen iki kişiyi gözaltına aldı.

KESİK BACAKLAR ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNMUŞTU

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde sabah saatlerinde kağıt toplayıcıları, çuval içindeki kesik bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. İlk bilgiler, bacakların bir kadına ait olduğu yönündeydi. Olay yerindeki incelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak yapılan incelemede bacakların bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.