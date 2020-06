Ek gıdaya geçiş dönemi nasıl olmalı?

Yoğurt yapmak için öncelikle nasıl bir süt kullanacağınızı belirlemelisiniz. Kutu sütler değil de günlük ya da çiğ süt kullanırsanız yoğurdu mayalamanız kolaylaşır. Çiğ süt kullanacak olursanız sütü önce kaynatmalı sonra altını kısarak kepçeyle ara ara havalandırmalısınız. Böylece sütünüz daha iyi kaynamış olur. Eğer yoğurdunuzu günlük sütten yapacaksanız sütü mayalamak için sadece 45-50 dakika kadar kısık ateşte ısıtmanız yeterli olacaktır. Sütü mayalamak için olması gereken bazı değerler vardır. Örneğin sütünüz çok sıcak olursa, süt ekşi olur. Sütünüz gereğinden fazla soğuksa da yoğurdunuz tutmayabilir. Bu yüzden sütün sıcaklığını kontrol etmek için ya bir termometre kullanın ya da eskiden yapıldığı gibi küçük parmağınızı süte sokarak 7 saniye parmağınızı içeride tutun. Eğer parmağınız yanmadan 7 saniye durabiliyorsanız sütünüzü de mayalayabilirsiniz. Eğer parmağınız yanarsa mayalama zamanı henüz gelmemiştir. Biraz daha beklemeniz gerekecek. Evinizde yoğurt varsa onu maya olarak kullanabilirsiniz. 2 litre süt içine 2 çorba kaşığı yoğurt koymanız yeterli olacaktır. Sütü mayalayacağınız kap da çok önemli. Özellikle çelik tencere, cam kase ya da toprak kaplar yoğurt mayalamak için idealdir. Önce mayanızın içerisine sütünüzden bir miktar alın ve karıştırın. Daha sonra ılıyan sütünüzün içerisine katarak tahta kaşıkla karıştırın ve ağzını kapatın. Bir battaniye ya da örtü ile yoğurdunuzun her yerini kapatın. Ne kadar sıcak olursa o kadar iyi. 4-5 saat beklemesi yeterli olacaktır ancak siz daha uzun da bekletebilirsiniz. Mayalama işlemi bittikten sonra yoğurdunuzu buzdolabına kaldırın ve burada da biraz dinlendirin. Sonrasında ev yoğurdunuzu istediğiniz gibi tüketebilirsiniz.

İlk hafta aynı çorbayı yaparak bebeğinizin midesini farklı bir besin maddesine alıştırdınız ve üstelik 7. günün sonunda bebeğiniz tamamen doyacak şekilde ek gıdasını almayı başardı. Bu haftadan itibaren bebeğinize başka lezzetler sunmanın vakti geldi. Menüye her gün farklı bir sebze ekleyerek çorbanızı zenginleştirebilirsiniz.

Anne sütü bebeğinizi her türlü hastalıktan koruyan, bağışıklık sistemini güçlendiren ve bebeğiniz için gerekli olan vitaminleri içeren bir besindir. Bu yüzden ek gıdaya geçseniz bile bebeğinizi en az 1 yıl emzirmeye devam etmelisiniz. Çünkü bebeğinizin sindirim sistemi henüz tam anlamıyla gelişmemiştir ve bu yüzden besinlerin içerdiği vitamin ve minerallerin emilimi tam olarak sağlanamaz. Anne sütünde bebeğiniz için gerekli olan tüm faydalı besinler mevcut olduğu için bir müddet daha anne sütüne devam etmekte fayda var.

Bebeğim Ne Kadar Ek Gıda Almalı?

Bebeğiniz için uygun gördüğünüz ek gıdalar ilk etapta biraz yumuşak ve akışkan olmalı. Çünkü bebeğiniz bu zamana kadar sadece anne sütü ile yani sıvı ile beslendiği için yoğun gıdalarla karşılaştığında ne yapması gerektiğini bilemeyebilir. Bu yüzden bebeğinizin yiyeceğini zamana yayarak kıvamlı hale getirin. Örneğin ilk gün sadece bir tatlı kaşığı kadar katı gıda verin. Mutlaka silikon ya da plastik bir kaşık kullanın ki bebeğinizin damağı zedelenmesin. Eğer püre ya da muhallebi hoşuna gittiyse ve kolayca yuttuysa bir kaşık daha verebilirsiniz. Daha sonra her zaman yaptığınız gibi bebeğinizi emzirebilirsiniz. Bu yöntemi uygulamaya birkaç gün daha devam edin. Bebeğiniz ek gıdaya alışmaya başladıkça verdiğiniz miktarı bir tık daha artırabilirsiniz. Ek gıdaya geçişte gaz sorunu ile de karşı karşıya kalabilirsiniz. Gaz sindirim sürecinin bir evresidir. Emin olun her bebek mutlaka gaz problemi yaşar ancak kimi bebekte daha çok kimisinde ise daha az olmaktadır. Gaz oluşmasının temel sebebi ise tercih edilen besinlerdir. Ek gıdaya geçiş döneminin bu kadar hassas olmasının sebebi de budur. Ek gıdaya geçişte bebeğiniz henüz alışkın olmadığı bir gıdayla tanışır ve sindirim sistemi tam gelişmediği için kimi zaman bu besinlere karşı vücudu tepki verir ve gaz problemi ortaya çıkar. Gaz problemi bir süre daha devam eder. Ancak bebeğinizin sindirim sistemi geliştikçe, verdiğiniz gıdalara alıştıkça ve hareket kabiliyeti arttıkça gaz problemi de azalmaya başlar. Genellikle hızlı yutkunan ve hızlı yiyen bebeklerde gaz sıkıntısı daha fazla yaşanmaktadır. Bebeğinizi biberonla beslemeniz de yine aynı sıkıntıya sebep olacaktır. Bebeğinize mamasını oyun oynarken ya da televizyon karşısında değil de mama sandalyesinde yedirmeye çalışın. Bu şekilde daha az hava yutar ve gaz problemi yaşanmasının önüne geçmiş olursunuz. Kuru fasulye, pırasa, nohut, karnabahar, brokoli gibi bazı sebzeler her ne kadar sağlıklı olsalar da gaz yaparlar. Bebeğinizin bu yiyecekleri reddetmeden keyifle yiyor olması çok güzel ancak siz yine de bu yiyecekleri arka arkaya yedirmemeye dikkat edin. Ayrıca hala anne sütü ile beslendikleri için siz de yediğiniz gıdalara dikkat etmelisiniz. Gaz yapan yiyecekleri tüketirken minimum seviyede tüketmeye özen gösterin. Bebeğiniz gaz sıkıntısı çektiğinde anason çayı, rezene çayı gibi bitkisel çaylardan yardım alabilirsiniz. Ayrıca gripe water gibi ilaçlar ve simeticon damlaları da gaz probleminin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Ancak bebeğiniz gaz sıkıntısı çektiğinde bu yöntemleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın.