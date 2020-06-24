Ek gıdaya geçiş dönemi nasıl olmalı?

Dünyanın en güzel duygusunu yani anneliği kısa bir süre önce tattınız. Şimdi bebeğinizle birlikte heyecan dolu bir maceranın içerisindesiniz. Bebeğinizin büyümesini seyretmek size ayrı bir keyif veriyor. Artık en heyecanlı kısma geldiniz. Bebeğiniz şimdi 6 aylık oldu ve onun anne sütü yanında ek gıdaya da ihtiyacı var. Bu süreç sizin için endişe verici olsa da korkmanıza gerek yok. Bu dönemle ilgili yapılması gerekenleri yaparsanız ve bebeğiniz için doğru zamanı yakalarsanız ek gıdaya geçiş dönemi bir o kadar sıkıntısız olacaktır. Ek Gıdaya Geçiş Ne Zaman Olmalı? Bebeğini ek gıdaya başlatmak isteyen annelerin merak ettikleri ilk konu ek gıdaya geçiş zamanıdır. Peki bebeğimin ek gıdaya hazır olduğunu nasıl anlarım? Bebeğiniz ek gıdaya hazır olduğunu size hareketleriyle anlatacaktır hiç merak etmeyin. Ek gıdaya geçiş için en doğru zaman 6. aydır. Çünkü bu dönemde bebeğinizin hareketlerinde artış olur, fiziksel gelişimi daha da hızlanır, anne sütünde bulunmayan lif, vitamin ve diğer besin maddelerine ihtiyaç duyar, sizin yediğiniz besinlere karşı ilgisi artar ve sürekli onlara uzanmaya çalışır, anne sütüne olan ilgisi azalır. Ayrıca bebeğiniz artık desteksiz oturmaya başlar, dil çıkarma refleksi yavaş yavaş ortadan kaybolur, parmakları ile objeleri kavrayarak ağzına götürmeye çalışır ve ısırma, kemirme gibi reflekslerinde artış olur.

Bu döneme kadar anne sütü bebeğiniz için yeterli geliyordu ancak 6. aydan itibaren ek besinlere ihtiyaç duyacaktır. Tabii bu döneme geçişle ilgili devamlı doktorunuzla irtibat halinde olmalısınız çünkü bazı durumlar, bebeğinizin daha erken dönemde ek gıdaya başlaması için uygun olabilir. Daha erken dönemde ek gıdaya geçme nedenleri; Bebeğinizin kilo alım hızı yavaşsa

Demir eksikliği bulunuyorsa

Sütünüzün miktarı azsa ve bebeğiniz mama ile besleniyorsa

Eskiye oranla daha çabuk acıkmaya başlıyorsa ve başka gıdalara karşı merak duyuyorsa o zaman 5. aydan itibaren ek gıdaya başlayabilirsiniz. Ek besinlere başlarken nelere dikkat etmeliyim? Bu soruyu cevaplarken ek gıdalara geçişin bazı altın kurallarından bahsetmek gerek. Ek gıdaya geçişte altın kurallar: Hangi yiyeceğin servis edileceğine anne ve baba karar verir

Yemeğin ne zaman servis edileceğine anne ve baba karar verir.

Yemeği yiyip yemeyeceğine ya da ne kadar yiyeceğine bebek karar verir. Unutmamanız gereken bir kural var. O da, bebeğinizi asla yemek yemesi için zorlamamanız. Bu durum ileriki zamanlarda bazı yeme problemlerine sebep olabilir. Yemek saati geldiğinde bebeğinizin yemeğe ilgi göstermesini bekleyin. Bu konuda istekli olması çok önemlidir. Ek Gıdaya Geçişte İlk Ne Vermeliyim? Ek gıdaya geçiş listesini oluştururken önce püre gibi yumuşak gıdalarla başlayıp, bebeğinizin çiğneme refleksi gelişmeye başladıkça daha katı kıvamı olan besinlere geçebilirsiniz. Ancak tabii ki sürekli olarak püre vermek yanlış bir davranış olur. Çünkü bu sefer bebeğinizin çiğneme refleksi olumsuz etkilenir. İlk vermeniz gereken yiyecekler:

Muhallebi: Muhallebi yumuşak ve kolay yutulabilir yapısı ile bebeklerin ek gıda geçişi için en uygun besinlerden biridir. Eskiden de annelerimiz bizi anne sütünden sonra ilk olarak muhallebi ile tanıştırmıştı. Siz de annelerimizin yolundan giderek bebeğinizi aynı şekilde beslemek isteyebilirsiniz. Ancak tabii muhallebi yapmanın da kuralları var. Muhallebi yaparken inek sütü kullanmak bebeğin gaz problemi yaşamasına sebep olabilir. Ayrıca inek sütünün demir bakımından da yetersiz olması tercih edilmemesi için büyük bir neden. Doktorlar da 1 yaşına kadar bebeklere inek sütünün verilmesini uygun bulmuyor. Ayrıca muhallebi yaparken besin değeri düşük olan rafine pirinç ve mısır tercih etmek yerine muhallebiyi tam yulaf unuyla yapmak çok daha besleyici olacaktır.

Muhallebi yumuşak ve kolay yutulabilir yapısı ile bebeklerin ek gıda geçişi için en uygun besinlerden biridir. Eskiden de annelerimiz bizi anne sütünden sonra ilk olarak muhallebi ile tanıştırmıştı. Siz de annelerimizin yolundan giderek bebeğinizi aynı şekilde beslemek isteyebilirsiniz. Ancak tabii muhallebi yapmanın da kuralları var. Muhallebi yaparken inek sütü kullanmak bebeğin gaz problemi yaşamasına sebep olabilir. Ayrıca inek sütünün demir bakımından da yetersiz olması tercih edilmemesi için büyük bir neden. Doktorlar da 1 yaşına kadar bebeklere inek sütünün verilmesini uygun bulmuyor. Ayrıca muhallebi yaparken besin değeri düşük olan rafine pirinç ve mısır tercih etmek yerine muhallebiyi tam yulaf unuyla yapmak çok daha besleyici olacaktır. Sebze püresi/çorbası: Eğer bebeğinizi eski alışkanlıkla değil de son dönemlerde doktorların da tavsiye ettiği şekilde ek gıdaya başlatmak isterseniz sebze püresi bunun için en ideal ek gıdaya başlangıç besini olabilir. Bebeğinize yapacağınız ilk sebze püresini mutlaka mevsim sebzeleri kullanarak yapmalısınız. Alerjik reaksiyon gösterme olasılığına karşın 2 sebze tercih etmenizde yarar var. Daha sonra 3 gün bekleme kuralını uyguladıktan sonra pürenin içeriğini giderek zenginleştirebilirsiniz. Peki bebeğim püre yemediğinde ne yapabilirim? diyorsanız öncelikle endişe etmeyin ve sakin olun. Bebeğinizin hemen ilk günden bir tabak dolusu püreyi mideye indireceğini mi zannettiniz? Bebekler ek gıdaya geçiş evresinde aslında bir keşfe çıkarlar. Kendilerine sunulan farklı besinlerin tadını algılamaya çalışırlar. Bu esnada kimisini çok severler kimisine ise ilk günden burun kıvırırlar. Bunlar olağan şeylerdir. Bu yüzden bu ilk günlerinizi kendinize zehir etmeyin. İlk zamanlar ağzına aldığı gıdayı yadırgayabilir, püreyi ağzında çeviremeyebilir ya da yutmakta zorlanabilir. Bu tarz şeylerle karşılaştığınızda panik olmayın. Bir süre sonra her şey normale dönecektir. Siz yine de verdiğiniz gıdanın kıvamını biraz daha inceltebilirsiniz ya da pürenin kıvamı bebeğiniz için fazla yoğunsa önce muhallebi ile başlayıp sonra püreye geçebilirsiniz.

Eğer bebeğinizi eski alışkanlıkla değil de son dönemlerde doktorların da tavsiye ettiği şekilde ek gıdaya başlatmak isterseniz sebze püresi bunun için en ideal ek gıdaya başlangıç besini olabilir. Bebeğinize yapacağınız ilk sebze püresini mutlaka mevsim sebzeleri kullanarak yapmalısınız. Alerjik reaksiyon gösterme olasılığına karşın 2 sebze tercih etmenizde yarar var. Daha sonra 3 gün bekleme kuralını uyguladıktan sonra pürenin içeriğini giderek zenginleştirebilirsiniz. Peki bebeğim püre yemediğinde ne yapabilirim? diyorsanız öncelikle endişe etmeyin ve sakin olun. Bebeğinizin hemen ilk günden bir tabak dolusu püreyi mideye indireceğini mi zannettiniz? Bebekler ek gıdaya geçiş evresinde aslında bir keşfe çıkarlar. Kendilerine sunulan farklı besinlerin tadını algılamaya çalışırlar. Bu esnada kimisini çok severler kimisine ise ilk günden burun kıvırırlar. Bunlar olağan şeylerdir. Bu yüzden bu ilk günlerinizi kendinize zehir etmeyin. İlk zamanlar ağzına aldığı gıdayı yadırgayabilir, püreyi ağzında çeviremeyebilir ya da yutmakta zorlanabilir. Bu tarz şeylerle karşılaştığınızda panik olmayın. Bir süre sonra her şey normale dönecektir. Siz yine de verdiğiniz gıdanın kıvamını biraz daha inceltebilirsiniz ya da pürenin kıvamı bebeğiniz için fazla yoğunsa önce muhallebi ile başlayıp sonra püreye geçebilirsiniz. Yoğurt: Yoğurt da ideal bir ek gıdadır. Üstelik sütün aksine yoğurdu bebeğinize 4-6 aydan itibaren rahatlıkla yedirebilirsiniz. Çünkü yoğurt süt kadar sindirim problemi yaratmamaktadır. Kalsiyum açısından zengin olan yoğurt bebeğin kemik sağlığı için de oldukça faydalıdır. Ancak hazır yoğurt yedirmekten ziyade evde kendi mayaladığınız yoğurdu yedirmeniz sağlık açısından çok daha faydalı olacaktır.

Yoğurt da ideal bir ek gıdadır. Üstelik sütün aksine yoğurdu bebeğinize 4-6 aydan itibaren rahatlıkla yedirebilirsiniz. Çünkü yoğurt süt kadar sindirim problemi yaratmamaktadır. Kalsiyum açısından zengin olan yoğurt bebeğin kemik sağlığı için de oldukça faydalıdır. Ancak hazır yoğurt yedirmekten ziyade evde kendi mayaladığınız yoğurdu yedirmeniz sağlık açısından çok daha faydalı olacaktır. Meyve püresi: Meyveler de vitamin deposudur ve bebeğinize rahatlıkla verebilirsiniz. Muhtemelen tadı da hoşlarına gidecek ve afiyetle yiyeceklerdir. Ancak tabii ki her meyve bebeğiniz için uygun değildir. Hazırlayacağınız püredeki meyve çeşitlerini çoğaltma işini biraz erteleyin. Bu konuda acele etmeyin çünkü meyveler de en az sebzeler kadar hassastır. Meyve püresi hazırlarken de 3 gün bekleme kuralını uygulamayı ihmal etmeyin. Püreyi hazırlarken cam rende kullanmaya çalışın ve hazırladığınız püreyi hiç bekletmeden bebeğinize yedirin. Eğer bebeğinize yedirdiğiniz ilk meyve şeftali ve muz olursa ileriki dönemlerde ona brokoli yedirmeniz bir hayli zor olabilir. Bu yüzden ilk önce daha az tatlı meyveleri yedirmekle işe başlayabilirsiniz. Üç gün bekleme kuralı nedir? Bu kural ek gıdaya geçiş evresinde bebeğinize verdiğiniz besinlerin bebeğiniz üzerinde nasıl tepki yaratacağının takip edilmesi açısından çok önemlidir. Bu kural sayesinde bebeğinizin yeni tanıştığı gıda maddelerine karşı alerjik bir reaksiyon gösterip göstermediğini, oluşabilecek yan etkileri, bebeğinizin hangi besine karşı hangi reaksiyonu gösterdiğini tespit edebileceksiniz. Ek gıdaya başlarken bebeğinize verdiğiniz besin maddesini 3 gün sonra değiştirin. Yani örneğin bebeğinize elma püresi yedirdiyseniz 3 gün sonra da şeftali püresi yedirin. Böylece bebeğinizin hangi gıdaya ne gibi bir tepki verdiğini görebilir ve ek gıda yiyeceklerini ona göre belirleyebilirsiniz. Bu süreç içerisinde bebeğinize dokunan bir besin maddesinin olup olmadığını da kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bebeğime Sebze Pürelerini Nasıl Hazırlayabilirim? Ek gıdaya geçiş tarifleri arasında sebze püresi tarifleri anneler tarafından en çok tercih edilenler arasındadır. Peki sebze püreleri nasıl hazırlanır? Malzemeler: Havuç

Kabak

2 tatlı kaşığı pirinç

1 tatlı kaşığı zeytinyağı Hazırlanışı: Havuç ve kabağı soyun ve buharda pişirin. Pirinci ise 1 çay bardağı suda haşlayın. Sonra tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve püreniz hazır.

Püf noktaları: Havuç ve kabağı suda değil buharda haşlamanın sebebi besin değerlerini kaybetmemeleri. Pürenize bir diş sarımsak da ekleyebilirsiniz böylece çok daha lezzetli olacaktır. Bebeğime Muhallebi Nasıl Hazırlayabilirim? Ek gıdaya geçişte sıklıkla tercih edilen yiyeceklerden birisi de muhallebidir. Özellikle tam yulaf unundan yapılan muhallebi oldukça besleyici ve faydalıdır. Tam yulaf unlu sade muhallebi tarifi Malzemeler: 2 yemek kaşığı tam yulaf unu

Yarım su bardağı su Hazırlanışı: Tam yulaf ununu ve ılık suyu bir kaba koyun. Orta ateşte karıştırarak kaynamasını sağlayın. Kaynadıktan sonra altını kısarak 3-5 dakika daha pişirmeye devam edin. Daha sonra ocaktan alın ve bir kaba koyarak ılımasını bekleyin. Püf noktaları: Kullandığınız suyun sıcak olmamasına dikkat edin yoksa yulaf unu topaklanır. Uzun süre pişirmenize gerek yoktur. Eğer pişirirken fazla katılaşırsa biraz daha su ekleyerek inceltebilirsiniz. Unutmayın soğuduğunda da bir miktar katılaşacaktır. Bu yüzden ocaktan aldığınızda muhallebiniz akışkan bir kıvamda olmalı. Ayrıca yulaf ununun taze olmasına dikkat edin çünkü yulaf ve yulaf ürünlerinde mantar çok çabuk üreyebiliyor.

Bebeğime Yoğurdu Nasıl Hazırlayabilirim? Yoğurdun en sağlıklısı evde kendi yaptığınız yoğurttur. Çünkü içerisinde hiçbir katkı maddesi olmaz. Bu yüzden yaptığınız yoğurdu bebeğinize de güvenle yedirebilirsiniz. Yoğurt, kalsiyum deposudur. Ayrıca probiyotik oluşu da sindirim sistemi için çok faydalıdır. İnek sütü laktoz içerdiği için bebeklerin sindirim sistemine dokunuyor. Ancak inek sütünden yoğurt yaptığınızda içerisindeki laktoz parçalanıyor, böylece laktoz intoleransı olan bebekler süt içemezken rahatlıkla yoğurt tüketebiliyorlar. Ayrıca yoğurt riboflavin kaynağı olarak da oldukça faydalı. Eğer yaptığınız yoğurdun suyunu süzerseniz içerisinde bulunan yüksek orandaki riboflavini de kaybedersiniz. Oysa ki riboflavin bebeğiniz için çok faydalıdır çünkü dokunun yenilenmesi, büyüme ve enerji metabolizmasında görev alır. Bu yüzden yoğurt suyunu asla atmayın. İsterseniz çorbalarınıza karıştırın isterseniz de ayran yapın. Yoğurt Nasıl Mayalanır? Yoğurt yapmak için öncelikle nasıl bir süt kullanacağınızı belirlemelisiniz. Kutu sütler değil de günlük ya da çiğ süt kullanırsanız yoğurdu mayalamanız kolaylaşır. Çiğ süt kullanacak olursanız sütü önce kaynatmalı sonra altını kısarak kepçeyle ara ara havalandırmalısınız. Böylece sütünüz daha iyi kaynamış olur. Eğer yoğurdunuzu günlük sütten yapacaksanız sütü mayalamak için sadece 45-50 dakika kadar kısık ateşte ısıtmanız yeterli olacaktır. Sütü mayalamak için olması gereken bazı değerler vardır. Örneğin sütünüz çok sıcak olursa, süt ekşi olur. Sütünüz gereğinden fazla soğuksa da yoğurdunuz tutmayabilir. Bu yüzden sütün sıcaklığını kontrol etmek için ya bir termometre kullanın ya da eskiden yapıldığı gibi küçük parmağınızı süte sokarak 7 saniye parmağınızı içeride tutun. Eğer parmağınız yanmadan 7 saniye durabiliyorsanız sütünüzü de mayalayabilirsiniz. Eğer parmağınız yanarsa mayalama zamanı henüz gelmemiştir. Biraz daha beklemeniz gerekecek. Evinizde yoğurt varsa onu maya olarak kullanabilirsiniz. 2 litre süt içine 2 çorba kaşığı yoğurt koymanız yeterli olacaktır. Sütü mayalayacağınız kap da çok önemli. Özellikle çelik tencere, cam kase ya da toprak kaplar yoğurt mayalamak için idealdir. Önce mayanızın içerisine sütünüzden bir miktar alın ve karıştırın. Daha sonra ılıyan sütünüzün içerisine katarak tahta kaşıkla karıştırın ve ağzını kapatın. Bir battaniye ya da örtü ile yoğurdunuzun her yerini kapatın. Ne kadar sıcak olursa o kadar iyi. 4-5 saat beklemesi yeterli olacaktır ancak siz daha uzun da bekletebilirsiniz. Mayalama işlemi bittikten sonra yoğurdunuzu buzdolabına kaldırın ve burada da biraz dinlendirin. Sonrasında ev yoğurdunuzu istediğiniz gibi tüketebilirsiniz.

Örnek Beslenme Programı 6. aydan itibaren ek gıdaya başlarken bebeğinize yedirecekleriniz konusunda endişeleriniz olabilir. Bu dönemde size oldukça fazla iş düşüyor. Çünkü bebekler için en hassas dönemlerden biri olan ek gıdaya geçiş evresi bebeğinizin tüm yaşamı boyunca edineceği yeme alışkanlıklarının temelini oluşturuyor. Bebeğinizin 6. ayındaki yeme düzeni şu şekilde olmalı; öğle yemeğinde bebeğinizi emzirmeden evvel sebze çorbasıyla besleyin. Sebze ile başlayan yeme serüvenine daha sonra bakliyat ve tahılları ekleyin. 2. aşamada ise evde kendi mayaladığınız yoğurt ya da kefir ile devam edebilirsiniz. 6. Ay 1. Hafta Sebze çorbasını yaparken 2 farklı sebze kulanın.

Sebzeleri pişirdikten sonra mutlaka süzgeçten geçirin.

İlk 2 hafta yalnızca 2 sebze ile çorba yapmaya özen gösterin.

İlk gün bebeğinize sebze çorbasını 2 tatlı kaşığı yedirerek başlayın.

Her gün sebze çorbasını 2 tatlı kaşığı artırarak yedirmeye devam edin ve 4. günden itibaren çorbaya 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edin. Örnek Günlük Menü Kahvaltı: Anne sütü Ara Öğün: Anne sütü Öğle: Anne sütü ve sebze çorbası Ara Öğün: Anne sütü Akşam: Anne sütü 1. Gün Yaz Yarım kabak

1 tane fasulye

1 çay bardağı su Fasulye ve kabağı doğrayarak suya koyun ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve püre kıvamına gelince ocağın altını kapatın ve süzgeçten geçirin. Kış 1 tane yer elması

Yarım havuç

1 çay bardağı su Havuç ve yer elmasını doğrayarak suya koyun ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve püre kıvamına gelince ocağın altını kapatın ve süzgeçten geçirin. Bu sebze püresini bebeğinize ilk gün 2 tatlı kaşığı verin.

2. Gün 1. gün yaptığınız çorbanın aynısını yeniden yapın. Ancak bu sefer bebeğinize 4 tatlı kaşığı yedirmeyi deneyin. 3. Gün 1. gün yaptığınız çorbanın aynısını yeniden yapın. Ancak bu sefer bebeğinize 5-6 tatlı kaşığı yedirmeyi deneyin. 4. Gün 1. gün yaptığınız çorbanın aynısını yeniden yapın. 4. gün itibari ile yaptığınız ılık sebze çorbasına 1 tatlı kaşığı organik zeytinyağı ekleyin ve bebeğinize sebze çorbasından 6-7 kaşık yedirin. 5. Gün 1. gün yaptığınız çorbanın aynısını yeniden yapın, yine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edin ve bebeğinize sebze çorbasından 7-8 kaşık yedirin. 6. Gün 1. gün yaptığınız çorbanın aynısını yeniden yapın, yine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edin ve bebeğinize sebze çorbasından 8-9 kaşık yedirin. 7. Gün 1. gün yaptığınız çorbanın aynısını yeniden yapın, yine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edin ve bebeğinize sebze çorbasından 9-10 kaşık yedirin. 6. Ay 2. Hafta İlk hafta aynı çorbayı yaparak bebeğinizin midesini farklı bir besin maddesine alıştırdınız ve üstelik 7. günün sonunda bebeğiniz tamamen doyacak şekilde ek gıdasını almayı başardı. Bu haftadan itibaren bebeğinize başka lezzetler sunmanın vakti geldi. Menüye her gün farklı bir sebze ekleyerek çorbanızı zenginleştirebilirsiniz.

Bebeğinizi öğle yemeğinden önce değil yemekten sonra emzirmelisiniz.

Eğer havuç bebeğinizde kabızlığa sebep olduysa havucun yarısını kullanabilirsiniz ya da daha başka bir sebze kullanabilirsiniz.

Ev yapımı mis gibi yoğurdu da artık öğünlere ekliyoruz.

Eğer bebeğiniz yoğurdun tadını sevmezse içerisine pekmez, şeker ya da meyve gibi ek yiyecekler eklemeyin. 3 gün sonra yoğurdu sade olarak yedirmeyi yeniden deneyin.

Yoğurt ya da kefiri akşam öğününde, 2 tatlı kaşığı şeklinde başlayıp her gün artırarak yedirmeye başlayabilirsiniz.

Bu hafta itibari ile 2 günde bir yeni bir sebze ekleyerek devam ediyoruz ancak ilk 2 gün aynı çorbayı veriyoruz. Örnek Günlük Menü Kahvaltı: Anne sütü Ara Öğün: Anne sütü Öğle: Anne sütü ve sebze çorbası Ara Öğün: Anne sütü Akşam: Kefir ya da ev yoğurdu ve anne sütü 8. Gün Yaz 1,5 kabak

2-3 dal kadar semizotu

1 tane taze fasulye

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı

1 çay bardağı su Kabak, semizotu ve fasulyeyi doğrayarak suya atın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek gibi olunca ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin. Kış 1 tane yer elması

1/5 dilim bal kabağı

1/5 havuç

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı

1 çay bardağı su Yer elması, bal kabağı ve havucu doğrayarak suya atın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek gibi olunca ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin. Bebeğinize 8. gün bu çorbadan 10-11 tatlı kaşığı yedirin.

Yoğurdu ise 2 tatlı kaşığı vererek başlayın. 9. Gün Sekizinci gün verdiğimiz çorbanın aynısını yediriyoruz.

gün bebeğe 11-12 tatlı kaşığı çorba yediriyoruz.

Yoğurdu ise 3 tatlı kaşığına çıkartıyoruz. 10. Gün Yaz 1/5 kabak

2-3 dal semizotu

1 tane taze fasulye

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı 9–10 tane bezelye

1 çay bardağı su Semizotu, bezelye, kabak ve fasulyeyi doğrayarak suya atın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek gibi olunca ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da belenderdan geçirerek püre kıvamına getirin. Kış 1/5 havuç

1/5 dilim bal kabağı

1 tane yer elması

2-3 dal ıspanak

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı

1 çay bardağı su Yer elması, havuç, ıspanak ve bal kabağını doğrayarak suya atın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek gibi olunca ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da belenderdan geçirerek püre kıvamına getirin.

Bebeğinize 4 tatlı kaşığı yoğurt verin.

gün bebeğinize 13-14 tatlı kaşığı çorba yedirin.

11. Gün Onuncu gün verdiğiniz çorba ile devam edin.

gün bebeğinize 14-15 tatlı kaşığı çorba yedirin.

4 tatlı kaşığı yoğurt verin. 12. Gün Yaz 1 tane taze fasulye

1/5 kabak

2-3 dal semizotu

1/5 enginar

9-10 tane bezelye

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı

1 çay bardağı su Enginar, semizotu, bezelye, fasulye ve kabağı doğrayarak suya atın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek duruma gelince ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin. Kış 1/5 havuç

1/5 dilim bal kabağı

1 Adet yer elması

2-3 dal ıspanak

1/5 patates

1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı

1 çay bardağı su Bal kabağı, ıspanak, yer elması, patates ve havucu doğrayarak suya atın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek duruma gelince ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin. gün bebeğinize 16-17 tatlı kaşığı çorba yedirin.

5 tatlı kaşığı yoğurt yedirin. 13. Gün On ikinci gün yaptığınız çorbanın aynısını yedirin.

gün bebeğinize 17-18 tatlı kaşığı çorba yedirin.

Yoğurdu 6 tatlı kaşığına çıkartın. 14. Gün Yaz 2-3 dal semizotu

1/5 kabak

9-10 adet bezelye

1/4 enginar

1 tane taze fasulye

2-3 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı

1 çay bardağı su Taze fasulye, kabak, semizotu, maydanoz, enginar ve bezelyeyi doğrayarak suya atın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek gibi olunca ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin Kış 1/5 havuç

1/5 dilim bal kabağı

1 tane yer elması

2-3 dal ıspanak

Yarım sap kereviz

1/5 patates

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı

1 çay bardağı su Havuç, bal kabağı, yer elması, kereviz, patates ve ıspanağı doğrayarak suya atın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek duruma gelince ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin.

gün bebeğinize 18-19 tatlı kaşığı çorba yedirin.

7 tatlı kaşığı yoğurt yedirin. 6. Ay 3. Hafta Sebzelere iyice alışan bebeğinizin çorbasına tahılları ekleme zamanı geldi.

Her gün başka başka sebzeler ekleyerek bebeğinize daha farklı lezzetler yedirebilirsiniz.

Akşam öğününde yoğurdu çoğaltarak yedirmeye devam edebilirsiniz. Örnek Günlük Menü Kahvaltı: Anne sütü Ara Öğün: Anne sütü Öğle: Anne sütü ve sebze çorbası Ara Öğün: Anne sütü Akşam: Kefir ya da ev yoğurdu ve anne sütü 15. Gün Yaz 1/5 kabak

2-3 dal semizotu

1 tane taze fasulye

1/4 enginar

2-3 dal maydanoz

9 – 10 adet bezelye

2 çay kaşığı bulgur

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı

1 bardak su Enginar, maydanoz, bezelye, fasulye, kabak, semizotu ve bulguru su ile kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek gibi olunca ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin. Kış 1/5 dilim bal kabağı

2-3 dal ıspanak

1/5 havuç

1 tane yer elması

1/5 patates

2 çay kaşığı bulgur

Yarım sap kereviz

1 bardak su

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı Kereviz, yer elması, patates, ıspanak, bal kabağı, havuç ve bulguru su ile kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek duruma gelince ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin. gün bebeğinize 19-20 tatlı kaşığı çorba verin.

8 tatlı kaşığı yoğurt verin. 16. Gün gün yaptığınız çorbanın aynısını yedirin.

gün bebeğinize 20-21 tatlı kaşığı çorba yedirin.

9 tatlı kaşığı yoğurt verin. 17. Gün 9 – 10 adet bezelye

1/5 kabak

1/4 enginar

2 çorba kaşığı bulgur

2-3 dal maydanoz

2 çay kaşığı pirinç

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı

1 bardak su Kabak, enginar, maydanoz, bezelye, semizotu, fasulye, pirinç ve bulguru su ile kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek gibi olunca ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin. Kış 1/5 havuç

1 tane yer elması

1/5 dilim bal kabağı

2-3 dal ıspanak

Yarım sap kereviz

1/5 patates

2 çay kaşığı pirinç

2 çay kaşığı bulgur

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı

1 bardak su Bal kabağı, kereviz, ıspanak, patates, havuç, yer elması, pirinç ve bulguru su ile kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek gibi olunca ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin.

gün bebeğinize 22-23 tatlı kaşığı çorba yedirin.

10 tatlı kaşığı yoğurt yedirin. 18. Gün gün yaptığınız çorbanın aynısını yedirin.

gün bebeğinize 25-26 tatlı kaşığı çorba verin.

11 tatlı kaşığı yoğurt yedirin. 19. Gün Yaz 1 tane taze fasulye

2-3 dal semizotu

1/5 kabak

9-10 adet bezelye

2-3 dal maydanoz

1/4 enginar

2 çay kaşığı pirinç

2 çay kaşığı bulgur

2 çay kaşığı buğday

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı

1 bardak su Taze fasulye, semizotu, bezelye, kabak, enginar, maydanoz, buğday, pirinç ve bulguru su ile kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek kıvama gelince ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin. Kış 1/5 havuç

1/5 dilim bal kabağı

1 tane yer elması

2-3 dal ıspanak

Yarım sap kereviz

1/5 patates

2 çay kaşığı pirinç

2 çay kaşığı bulgur

2 çay kaşığı buğday

1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı

1 bardak su Havuç, bal kabağı, yer elması, kereviz, ıspanak, patates, buğday, pirinç ve bulguru su ile kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek kıvama gelince ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin. gün bebeğinize 27-28 tatlı kaşığı çorba verin.

12 tatlı kaşığı yoğurt yedirin. 20. Gün Bebeğinize on dokuzuncu gün yedirdiğiniz çorbanın aynısını verin.

20.gün bebeğinize 29-30 tatlı kaşığı çorba verin.

12 tatlı kaşığı da yoğurt yedirin. 21. Gün Bebeğinize yirminci gün yedirdiğiniz çorbanın aynısını verin.

gün bebeğinize 30-31 tatlı kaşığı çorba yedirin.

12 tatlı kaşığı yoğurt vermeye devam edin. 6. Ay 4. Hafta Artık bebeğiniz hem sebzeye hem de tahıllara fazlasıyla alıştı. Bu sayede sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinerek sağlıklı kilo almaya da başladı. 4. hafta sebze ve tahıllara ek olarak bakliyatları ve kuzu etini ekleyebilirsiniz. Örnek Günlük Menü Kahvaltı: Anne sütü Ara Öğün: Anne sütü Öğle: Anne sütü ve yarım kase sebze çorbası Ara Öğün: Anne sütü ve 1/4 kase yoğurt Akşam: Anne sütü ve yarım kase sebze çorbası 22. Gün Yaz Yarım tatlı kaşığı kuzu kıyması

1/5 Kabak

1 tane taze fasulye

2-3 dal semizotu

9 – 10 adet bezelye

1/4 enginar

2-3 dal maydanoz

2 çay kaşığı bulgur

2 çay kaşığı pirinç

2 çay kaşığı buğday

1 bardak su

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı Kuzu kıyma, bezelye, semizotu, maydanoz, enginar, fasulye, kabak, buğday, pirinç ve bulguru su ile kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek kıvama gelince ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin.

Kış Yarım tatlı kaşığı kuzu kıyma

1/5 havuç

1/5 dilim bal kabağı

1 tane yer elması

Yarım sap kereviz

2-3 dal ıspanak

1/5 patates

2 çay kaşığı pirinç

2 çay kaşığı bulgur

2 çay kaşığı buğday

1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı

1 bardak su Kuzu kıyma, kereviz, yer elması, patates, ıspanak, bal kabağı, havuç, buğday, pirinç ve bulguru su ile kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek kıvama gelince ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin. Bu çorbayla birlikte yoğurt yedirmeye devam ediyoruz. 23. Gün 22. Gün yedirdiğimiz çorba ve yoğurt ile devam ediyoruz. 24. Gün Yaz 1 tatlı kaşığı kuzu kıyma

1 tane taze fasulye

1/5 kabak

2-3 dal semizotu

1/4 enginar

2-3 dal maydanoz

9-10 tane bezelye

2 çay kaşığı pirinç

2 çay kaşığı bulgur

2 çay kaşığı buğday

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı

1 bardak su Kuzu kıyma, semizotu, maydanoz, bezelye, kabak, taze fasulye, enginar, buğday, pirinç ve bulguru su ile kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek gibi olunca ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin. Bu çorbayla birlikte yoğurt yedirmeye devam ediyoruz. Kış 1 tatlı kaşığı kuzu kıyma

1 tane yer elması

2-3 dal ıspanak

1/5 havuç

1/5 patates

Yarım sap kereviz

1/5 dilim bal kabağı

2 çay kaşığı pirinç

2 çay kaşığı bulgur

2 çay kaşığı buğday

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı

1 bardak su Kuzu kıyma, patates, bal kabağı, kereviz, havuç, ıspanak, yer elması, buğday, pirinç ve bulguru su ile kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek duruma gelince ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin. Bu çorbayla birlikte yoğurt yedirmeye devam ediyoruz.

25. Gün 24. Gün yedirdiğimiz çorba ve yoğurt ile devam ediyoruz. 26. Gün Yaz 3 çay kaşığı kuzu kıyma

1/5 kabak

1 tane taze fasulye

2 çay kaşığı kırmızı mercimek

2-3 dal semizotu

1/4 enginar

2-3 dal maydanoz

9-10 adet bezelye

2 çay kaşığı pirinç

2 çay kaşığı bulgur

2 çay kaşığı buğday

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı

1 bardak su Kuzu kıyma, kırmızı mercimek, kabak, fasulye, semizotu, enginar, maydanoz, bezelye, buğday, pirinç ve bulguru su ile kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek kıvama gelince ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin. Kış 3 çay kaşığı kuzu kıyma

2 çay kaşığı kırmızı mercimek

1 tane yer elması

2-3 dal ıspanak

1/5 havuç

1/5 patates

Yarım sap kereviz

1/5 dilim bal kabağı

2 çay kaşığı pirinç

2 çay kaşığı bulgur

2 çay kaşığı buğday

1 tatlı kaşığı organik sızma zeytinyağı

1 bardak su Kuzu kıyma, kırmızı mercimek, patates, bal kabağı, kereviz, havuç, ıspanak, yer elması, buğday, pirinç ve bulguru su ile kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Çatalla ezilebilecek gibi olunca ocağın altını kapatın. Pişen çorbaya zeytinyağını ekleyin ve süzgeçten geçirin ya da blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin. Bu çorbayla birlikte yoğurt yedirmeye devam ediyoruz. 27. Gün Yirmi altıncı gün verdiğimiz çorbanın aynısını veriyoruz ve yoğurt yedirmeye devam ediyoruz. 28. Gün Yirmi yedinci gün verdiğimiz çorbanın aynısını veriyoruz ve yoğurt yedirmeye devam ediyoruz. Ek Gıdaya Başlayınca Emzirmeyi Kesmeli miyim? Anne sütü bebeğinizi her türlü hastalıktan koruyan, bağışıklık sistemini güçlendiren ve bebeğiniz için gerekli olan vitaminleri içeren bir besindir. Bu yüzden ek gıdaya geçseniz bile bebeğinizi en az 1 yıl emzirmeye devam etmelisiniz. Çünkü bebeğinizin sindirim sistemi henüz tam anlamıyla gelişmemiştir ve bu yüzden besinlerin içerdiği vitamin ve minerallerin emilimi tam olarak sağlanamaz. Anne sütünde bebeğiniz için gerekli olan tüm faydalı besinler mevcut olduğu için bir müddet daha anne sütüne devam etmekte fayda var.

Bebeğim Ne Kadar Ek Gıda Almalı? Bebeğiniz için uygun gördüğünüz ek gıdalar ilk etapta biraz yumuşak ve akışkan olmalı. Çünkü bebeğiniz bu zamana kadar sadece anne sütü ile yani sıvı ile beslendiği için yoğun gıdalarla karşılaştığında ne yapması gerektiğini bilemeyebilir. Bu yüzden bebeğinizin yiyeceğini zamana yayarak kıvamlı hale getirin. Örneğin ilk gün sadece bir tatlı kaşığı kadar katı gıda verin. Mutlaka silikon ya da plastik bir kaşık kullanın ki bebeğinizin damağı zedelenmesin. Eğer püre ya da muhallebi hoşuna gittiyse ve kolayca yuttuysa bir kaşık daha verebilirsiniz. Daha sonra her zaman yaptığınız gibi bebeğinizi emzirebilirsiniz. Bu yöntemi uygulamaya birkaç gün daha devam edin. Bebeğiniz ek gıdaya alışmaya başladıkça verdiğiniz miktarı bir tık daha artırabilirsiniz. Ek gıdaya geçişte gaz sorunu ile de karşı karşıya kalabilirsiniz. Gaz sindirim sürecinin bir evresidir. Emin olun her bebek mutlaka gaz problemi yaşar ancak kimi bebekte daha çok kimisinde ise daha az olmaktadır. Gaz oluşmasının temel sebebi ise tercih edilen besinlerdir. Ek gıdaya geçiş döneminin bu kadar hassas olmasının sebebi de budur. Ek gıdaya geçişte bebeğiniz henüz alışkın olmadığı bir gıdayla tanışır ve sindirim sistemi tam gelişmediği için kimi zaman bu besinlere karşı vücudu tepki verir ve gaz problemi ortaya çıkar. Gaz problemi bir süre daha devam eder. Ancak bebeğinizin sindirim sistemi geliştikçe, verdiğiniz gıdalara alıştıkça ve hareket kabiliyeti arttıkça gaz problemi de azalmaya başlar. Genellikle hızlı yutkunan ve hızlı yiyen bebeklerde gaz sıkıntısı daha fazla yaşanmaktadır. Bebeğinizi biberonla beslemeniz de yine aynı sıkıntıya sebep olacaktır. Bebeğinize mamasını oyun oynarken ya da televizyon karşısında değil de mama sandalyesinde yedirmeye çalışın. Bu şekilde daha az hava yutar ve gaz problemi yaşanmasının önüne geçmiş olursunuz. Kuru fasulye, pırasa, nohut, karnabahar, brokoli gibi bazı sebzeler her ne kadar sağlıklı olsalar da gaz yaparlar. Bebeğinizin bu yiyecekleri reddetmeden keyifle yiyor olması çok güzel ancak siz yine de bu yiyecekleri arka arkaya yedirmemeye dikkat edin. Ayrıca hala anne sütü ile beslendikleri için siz de yediğiniz gıdalara dikkat etmelisiniz. Gaz yapan yiyecekleri tüketirken minimum seviyede tüketmeye özen gösterin. Bebeğiniz gaz sıkıntısı çektiğinde anason çayı, rezene çayı gibi bitkisel çaylardan yardım alabilirsiniz. Ayrıca gripe water gibi ilaçlar ve simeticon damlaları da gaz probleminin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Ancak bebeğiniz gaz sıkıntısı çektiğinde bu yöntemleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

Bebeğimin Karnı Doyuyor mu? Bebeğiniz için ek besine geçiş süreci sizin için de en sancılı süreçlerden biridir. Bebeğinize ek besin veriyorsunuz ama doyup doymadığından emin olamıyor olabilirsiniz. Ancak bebeğiniz bir gün sebze püresini iştahla yiyorsa ertesi gün hepsini bitirmeyebilir. Bu yüzden siz bebeğinizin yemesi için belli bir miktar ya da zaman belirlemeyin. Bunun yerine bebeğiniz size ne diyor, bununla ilgili ne gibi sinyaller veriyor onu anlamaya çalışın. Eğer yeme konusunda bebeğinize baskı yaparsanız ileride de mama sandalyesinde uzun zaman mücadele vermek zorunda kalırsınız. Bu yüzden bırakın ne kadar yemek istiyorsa o kadar yesin. Bebeğiniz size doyduğunun sinyallerini verecektir. Nasıl mı? Bebeğiniz siz mama uzattıkça kafasını ıslarla yana çeviriyorsa

Mama sandalyesindeyken kendini geriye doğru itiyorsa

Kaşığı uzattığınız zaman ağzını açmıyorsa

Kaşıkla ya da yemeği ile oynamaya başladıysa artık doymuştur ve yemek istemiyordur. Oldukça açık olan bu sinyalleri aldığınızda bebeğinize daha fazla yemek yedirmeye çalışmayın. Yoksa ileride istemeden de olsa yeme bozukluklarına sebep olabilirsiniz. Bebeğime Suyu Ne Zaman Ne Kadar Vermeliyim? Ek gıdaya geçiş ile birlikte her 3 saatte bir bebeğinize su içirme girişiminde bulunabilirsiniz. Su içmesi bebeğiniz için faydalı olacaktır çünkü su içmeye başladıkça azalan süt miktarıyla yaşadığı sıvı kaybını su ile tolere edebilir. Ancak yemekten önce su vermemeye çalışın çünkü su hem bebekte şişkinlik yapacak hem de yeterli besini alamayacaktır. Bu yüzden bebeğinize yemeğini yedirdikten sonra su vermeniz daha uygundur. Su tüketimi tabii ki her çocukta aynı miktarda olmayabilir. Bu durum bebeğin kilosuna, yapısına, boyuna, aktivite düzeyine, cinsiyetine ve yaşına göre farklılık gösterebilir. Yani vücutta bulunan sıvı dengesinin korunması adına tüketilmesi gereken sıvı gereksinimi bebeğin harcadığı kaloriye, vücut yüzeyine ve hatta mevsime göre farklılık gösterebilir.

Bebeğiniz 6-12 ay arasında ortalama olarak 30-100 cc, 1-2 yaş arasında ise 300-600 cc arasında su tüketmelidir. Bebeğinizin su ihtiyacını giderip gidermediğini anlayabilmek için bebeğinizin bezindeki ıslaklığı ya da tuvalete çıkma sıklığını takip edin. Bebeğiniz bezini günde 5 ya da 7 kez ıslatıyorsa bu onun yeterli miktarda su aldığını gösterir. İdrarının rengi ve yoğunluğu da normalse endişe etmenize hiç gerek yok. Bebeğime Hangi Ayda Hangi Besini Vermeliyim? Bebeğinize başlangıçta her sebze ve meyveyi veremezsiniz. Her ne kadar besin değeri yüksek de olsa ek gıdaya geçiş süreci bir evredir ve biraz zaman alır. Bu durumun nedenleri ise bebeğin yiyeceklere karşı alerjik reaksiyon göstermesi ve sindirim sisteminin gelişememesinden dolayı ortaya çıkabilecek gaz ve benzeri problemlerdir. Bebeğinize 6. ayda şeftali ve elma verebilirsiniz, çünkü bu iki meyve 1. aşama besin kaynaklarıdır ve bebeğiniz rahatlıkla yiyebilir. Yumurta sarısı ya da baklagiller ise ikinci aşama besinlerdir ve bebeğe ilk aşamada verilmemesi gereken yiyecekler arasındadır. Bunun nedeni gaz yapıcı ve alerjik besinler olmalarıdır. Yumurtaya başlamak için en doğru zaman 7. aydır. Baklagillere ise 8. aydan itibaren başlamak uygun olur. Ancak yumurtanın beyaz kısmını bebeğinize 10-12. aydan sonra vermelisiniz. Çünkü yumurtanın beyazı da 2. aşama bir besindir. 1. aşama ve 2. aşama besinler bebeğinizin beslenmesinde önemli rol oynar.

1. ve 2. Aşama Besinler Nelerdir? 1. aşamalı besinler daha çok yumuşak ve püre haline getirip bebeğinize güvenle verebileceğiniz tek malzemeli yiyecekleri ifade eder. Bu guruba dahil olan besinler yumuşak, kaygan ve alerji yapma olasılığı çok düşük olan besinlerdir. 1. aşama meyveler: Avokado, kayısı, elma, şeftali, muz, nektarin, armut, mango ve mor erik 1. aşama sebzeler: Havuç, kabak, bal kabağı, yer elması, ıspanak, semizotu ve patates 1. aşama tahıllar: Arpa, yulaf, pirinç, irmik 1. aşama etler: Bebeğinizi 8. ayın başından itibaren et ile tanıştırabilirsiniz. Özellikle demir bakımından zengin kırmızı et (koyun, kuzu ve dana eti) anne sütüne devam eden bebekler için iyi bir başlangıç olabilir. 2. aşamalı besinler 1. aşamalı besinlere kıyasla daha katı ve kıvamlı olan yiyeceklerdir. Aynı zamanda 2. aşama besinler daha lifli, daha proteinli ve asidik yiyeceklerdir. Yaban mersini, yumurta ve mercimek bu tür besinlere örnek olarak gösterilebilir. 2. aşama yiyecekleri bebeğinizin 8. ayından 1 yaşına kadarki dönemde vermeniz daha uygun olacaktır. Yani ek besinlere başlarken neler vermemeliyim sorusunun yanıtı 2. aşamalı besinlerdir. Bu besinleri sonraki dönemde vermek çok daha uygun olacaktır.