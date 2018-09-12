Ek kontenjan 2018: ÖSYM ek tercihleri ne zaman başlıyor? Ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Üniversiteye girmek isteyen adayların bu sene son umudu, 2018 ek kontenjanların belirlenmesi ve ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunu yayınlaması. Bu sene ilk defa yapılan 2018 YKS sonuçları sonrasında herhangi bir üniversiteye giremeyen adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak ek yerleştirme duyurusu için gözler osym.gov.tr sitesinde. Peki 2018 ek kontenjanlar ne zaman belli olacak? ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunu ne zaman yayınlayacak? Üniversite ek tercihleri ne zaman başlıyor? Kimler ek tercih yapabilecek? İşte detaylar...
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan adayların 3 Eylül'de başlayan kayıt süreleri bugün yani 7 Eylül Cuma günü sona eriyor. ÖSYM tarafından ek yerleştirme kontenjanlarının belli olması için üniversite kayıt süresinin sona ermesi gerekiyor. Sonrasında üniversiteler, kayıt yaptırmayan öğrenciler nedeniyle boş kalan kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecekler. Bu süreç sonunda ise ÖSYM ek tercihleri başlatacak, hangi üniversitede hangi bölümde ne kadar boş kontenjan kaldığını duyuracak.
ÖSYM, 2018 ek yerleştirme kılavuzunu henüz yayınlamadı. Fakat geçen sene yayınlanan kılavuzdaki bilgiler göz önüne alınarak ek tercihlerin ve ek yerleştirmenin nasıl yapılacağına dair ön bilgi edilenebilir. Kılavuzu incelemek isterseniz haberimizdeki linke tıklamanız yeterlidir.
İlk olarak ek tercih yapabilmek için 2018 YKS sınavına girmiş olmak ve bir yerleştirme puanının hesaplanmış olması gerekiyor. İkincisi olarak ek tercih yapabilmek için herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş olmanız gerekir. Fakat özel yetenek sınavı ile bir bölüme yerleştirilmiş iseniz ek yerleştirme için tercih yapabilirsiniz.
Geçen sene ek yerleştirmede öğrencilere tanınan ek tercih miktarı 24 idi. Bu sayıyı geçmemek üzere, adaylar istedikleri kadar tercih yapabilirler.
Ek tercihler, TC kimlik numaranız ve şifreniz ile ÖSYM resmi sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Bunun dışında posta, fax gibi yapılan tercihler kabul edilmeyecektir.
Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
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