HABER

Ek kontenjan 2018: ÖSYM ek tercihleri ne zaman başlıyor? Ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.09.2018 08:34 | Son Güncelleme

Ek kontenjan 2018 ne zaman açıklanacak, ÖSYM ek yerleştirmeler için tercihler ne zaman başlayacak merak ediliyor. 2018 YKS sonrasında tercihlerinden birine yerleşemeyen üniversite adaylarının bir umudu, ek kontenjanların açıklanması ve ek yerleştirmeler için tercihlerin başlaması. Bu yüzden ÖSYM tarafından yapılacak ek yerleştirme duyurusu için gözler osym.gov.tr sitesinde. Peki ÖSYM ek tercihler ne zaman başlıyor? Ek yerleştirme kılavuzunu ne zaman yayınlayacak? İşte detaylar...

Ek kontenjan 2018: ÖSYM ek tercihleri ne zaman başlıyor? Ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Üniversiteye girmek isteyen adayların bu sene son umudu, 2018 ek kontenjanların belirlenmesi ve ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunu yayınlaması. Bu sene ilk defa yapılan 2018 YKS sonuçları sonrasında herhangi bir üniversiteye giremeyen adayların gözü kulağı ÖSYM tarafından yapılacak ek yerleştirme duyurusu için gözler osym.gov.tr sitesinde. Peki 2018 ek kontenjanlar ne zaman belli olacak? ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunu ne zaman yayınlayacak? Üniversite ek tercihleri ne zaman başlıyor? Kimler ek tercih yapabilecek? İşte detaylar...

EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan adayların 3 Eylül'de başlayan kayıt süreleri bugün yani 7 Eylül Cuma günü sona eriyor. ÖSYM tarafından ek yerleştirme kontenjanlarının belli olması için üniversite kayıt süresinin sona ermesi gerekiyor. Sonrasında üniversiteler, kayıt yaptırmayan öğrenciler nedeniyle boş kalan kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecekler. Bu süreç sonunda ise ÖSYM ek tercihleri başlatacak, hangi üniversitede hangi bölümde ne kadar boş kontenjan kaldığını duyuracak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

ÖSYM, 2018 ek yerleştirme kılavuzunu henüz yayınlamadı. Fakat geçen sene yayınlanan kılavuzdaki bilgiler göz önüne alınarak ek tercihlerin ve ek yerleştirmenin nasıl yapılacağına dair ön bilgi edilenebilir. Kılavuzu incelemek isterseniz haberimizdeki linke tıklamanız yeterlidir.

İlk olarak ek tercih yapabilmek için 2018 YKS sınavına girmiş olmak ve bir yerleştirme puanının hesaplanmış olması gerekiyor. İkincisi olarak ek tercih yapabilmek için herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş olmanız gerekir. Fakat özel yetenek sınavı ile bir bölüme yerleştirilmiş iseniz ek yerleştirme için tercih yapabilirsiniz.

Geçen sene ek yerleştirmede öğrencilere tanınan ek tercih miktarı 24 idi. Bu sayıyı geçmemek üzere, adaylar istedikleri kadar tercih yapabilirler.

Ek tercihler, TC kimlik numaranız ve şifreniz ile ÖSYM resmi sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Bunun dışında posta, fax gibi yapılan tercihler kabul edilmeyecektir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

2017 EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

PARTNER'VAR sistemi' halı sahaya indi'VAR sistemi' halı sahaya indi
AÖF ikinci üniversite kayıt dönemi başladı! Kimler sınavsız kayıt yaptırabilir? AÖF ikinci üniversite kayıt dönemi başladı! Kimler sınavsız kayıt yaptırabilir?
Maltepe Üniversitesi 'Uluslararası Bakalorya Programı'na ev sahipliği yaptıMaltepe Üniversitesi 'Uluslararası Bakalorya Programı'na ev sahipliği yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ek kontenjan 2018 ek yerleştirme kılavuzu ösym ek tercihler ne zaman başlıyor

En Çok Okunan Haberler

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

Pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz

66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi

66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım

Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AÖF ikinci üniversite kayıt dönemi başladı! Kimler sınavsız kayıt yaptırabilir?

AÖF ikinci üniversite kayıt dönemi başladı! Kimler sınavsız kayıt yaptırabilir?

MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti

MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? MEB mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı!

Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? MEB mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı!

Zekanızı test edebileceğiniz sözel ve matematiksel mantık soruları

Zekanızı test edebileceğiniz sözel ve matematiksel mantık soruları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.