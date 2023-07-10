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Ek MTV kararına karşı çıktı, "Daha büyük bir sorun var" dedi! Ali Babacan: 'Geriye dönük vergi uygulaması diye bir şey olmaz'

10.07.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde açıklanan kararla, 2023 yılında bir defaya özgü olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödenmesi kararı alınmıştı. Buna göre 2023 sonuna dek yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için MTV iki katına çıkarıldı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, karar için "Anayasal açıdan incelenmeli" derken "Geriye dönük vergi uygulaması diye bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

Ek MTV kararına karşı çıktı, "Daha büyük bir sorun var" dedi! Ali Babacan: 'Geriye dönük vergi uygulaması diye bir şey olmaz'

Ek MTV kararı siyasetin gündemine de taşındı. DEVA lideri Ali Babacan da karara ilişkin açıklama yaptı. Kurumlar Vergisi için daha büyük bir sorun olduğunu belirten Babacan, "Kurumlar Vergisi'nin tahakkuku 1 Ocak'ta başladı. Zaten tahakkuku başlayan bir vergiyi, yılın ortasında değiştirip geçmişe dönük çalıştırıyorsunuz" dedi. Babacan kararın incelenmesi gerektiğini savunup Anayasa Mahkemesi'ni işaret etti.

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"ÜLKE EKONOMİSİNİN DÜZELMESİ İÇİN YETERLİ ADIMLAR DEĞİL"

Ali Babacan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Babacan, Kabine'deki bazı isimlerin ülke adına kendilerini umutlandırdığını belirterek, "Daha önce ekonomi yönetiminde bulunan arkadaşlarımızın Kabine'de olması, Türkiye genelinde bir iyimserlik havası oluşturdu. Ancak şu son dönem baktığımızda, bu arkadaşlarımızın önünün pek açılamadığı, akıllarındakileri çok da hayata geçirmediklerini görüyoruz. Ekonomiden anlayan 1-2 insanın olması ya da Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi tabii ki ülke ekonomisinin düzelmesi için yeterli adımlar değil. Çok daha ötesinde adımlar atılmalı. Yapılacak daha çok iş var" diye konuştu.

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"KURUMLAR VERGİSİ İÇİN DAHA BÜYÜK SORUN VAR"

Vergi oranlarındaki artışa da değinen Babacan, "MTV ile alakalı konu, anayasal açıdan incelenmeli. Burada temel ilke şudur; geriye dönük vergi uygulaması diye bir şey olmaz. Aslında Kurumlar Vergisi için daha büyük bir sorun var. Kurumlar Vergisi'nin tahakkuku 1 Ocak'ta başladı. Zaten tahakkuku başlayan bir vergiyi, yılın ortasında değiştirip geçmişe dönük çalıştırıyorsunuz. Açıkçası; Anayasa Mahkemesi'nin bakması gereken öncelikli konuyu, Kurumlar Vergisi ile alakalı düzenleme olarak görüyorum" dedi.

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MTV Ali Babacan

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