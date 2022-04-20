'Ekilmedik toprak bırakmayacağız' dedi! Kuru öksürüğü, gribal enfeksiyonu bıçak gibi keser...

Aspir çiçeğinin anavatanı Arabistan Yarımadası. Ancak ülkemizde de üretimi yapılıyor. Özellikle Kayseri aspir merkezi oldu. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yapılan desteklemeler ile birlikte kentin ülkede en önemli aspir üretim merkezlerden biri olduğunu söyledi. Açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin Kayseri Türkiye’de ki en önemli aspir üretim merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. 'Ekilmedik toprak bırakmayacağız' diyen Mustafa Şahin, "Sadece bu sene üreteceğimiz ve belediyemiz ile dağıttığımız aspirle yaklaşık 350 bin adet 5 litrelik pet şişede aspir yağı üretmiş olduk. Bu yaklaşık bin 750 tonluk bir yağa eşdeğer." şeklinde konuştu.

ASPİRİN BİLİNMEYEN FAYDALARI

Omega-3 yağ asidi gibi etkili olan aspir çiçeğinin yağı bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle alerjik reaksiyonları önler. Vücutta serbest radikal hücrelerinin artmasının önüne geçer. Hastalıklara karşı vücudun direncini artırır.

Serotonin seviyesi iş temposundan, sağlıksız beslenmede ve düzensiz spor sırasında düşer. Bu da vücudun enerjisini düşürerek stres ve depresyona sebep olur. Ancak aspir çiçeği serotonin seviyesini yükseltmekte oldukça etkilidir.

Aspir yağı kötü kolesterol seviyesini düşürerek damarların tıkanmasını önler. Böylece kalp hastalıklarını engellemiş olur. Ayrıca kan basıncını dengelediğinden felç ve yüksek tansiyon rahatsızlıklarının yaşanma olasılığını azaltır.

Yapılan araştırmalarda kabızlık sorununu çözen aspir çiçeği sindirimi yenileyerek diğer hastalıkların önüne geçer. Midenin fonksiyonlarını düzenleyerek bulantı ve kusma durumlarını engeller. Bir litre suyun içerisine yarım gram aspir yağı damlatıp dolapta bekletin. Sindirim sorunları yaşayan biriyseniz yemeklerden sonra bir bardak tüketiniz.

ASPİR ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kurutulan aspir çiçeğinden elde edilen çay kuru öksürüğü önlerken akciğerlerinde iltihap kapmasının önüne geçer. Vücut ısısını düzenleyerek, komplikasyonları önler. Bir avuç kurutulmuş aspir çiçeğini bir bardak sıcak suya ekleyin. İki dakika bekledikten sonra süzüp tatlansın diye içene limon ya da bal ekleyip tüketebilirsiniz.

ASPİR TAĞI NASIL KULLANILIR?

Diyetisyen Kübra Öztürk aspir yağı kullanımının günlük 1-2 tatlı kaşığını aşmaması gerektiğinin altını çizerek konuyla ilgili şunları söyledi;"Aspir yağının faydası ile zararı arasındaki ayırımında kullanılan doz çok önemlidir. Alerjik reaksiyonlar, mide bulantısı, kusma, tansiyon düşmesi, ishal gibi yan etkilerin oluşmaması için günlük tüketimi 1-2 tatlı kaşığını geçmemelidir. Eğer aspir yağını faydasını görmek istiyorsanız mutlaka bir diyet ve egzersiz programına destek olarak kullanmanız gerekmektedir." (Vatan)



