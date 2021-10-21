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Ekim ayında yazdan kalma günler yaşıyorlar

21.10.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sonbahar mevsimine rağmen hava sıcaklığının 27 derecede seyretmesi plajları doldurdu. Güneşi gören yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı.

Ekim ayında yazdan kalma günler yaşıyorlar

Geçen hafta aralıklarla sağanağın olduğu ilçede güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte plajlar, turistlerle doldu. Güneşlenen, denize giren turistler, renkli görüntüler oluşturdu. Bodrum'daki plajlar, ekim ayı olmasına rağmen dolarken hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü.

"EKİM AYINDA DENİZE GİRMENİN KEYFİ BAMBAŞKA"

Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarını dolduran turistlerin bazıları güneşlenip yüzdü, bazıları da su sporları yapmayı tercih etti. Bazı turistler ise günübirlik tur teknelerle mavi yolculuğa çıkmayı tercih etti. Denize giren vatandaşlar Ekim ayında denize girmenin keyfinin bambaşka olduğunu açıkladı.

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4 MEVSİM AYNI ANDA YAŞANIYOR

Öte yandan, Türkiye’nin bazı kesimlerine kar, yağmur ve soğuk hava etkili olurken Bodrum’da denize girilmesi Türkiye’de 4 mevsimin aynı anda yaşandığını gözler önüne serdi.

İHA

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Bodrum
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