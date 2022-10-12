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Ekim ayının merakla beklenen anketi yayınlandı! İttifaklar arası farktan sonra bir partideki artış dikkatlerden kaçmadı

12.10.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin yaklaşması siyaset gündeminin en önemli konularından bir tanesi olmaya devam ederken seçim anketleri de dikkatle takip ediliyor. Türkiye'nin merakla beklediği 2023 seçimlerine bir yıldan az bir süre kalırken son anket çalışması yayınlandı. ORC'nin 42 ilde 3 bin 680 kişiyle yaptığı anket sonucunda çarpıcı sonuçlar yer aldı. Hangi parti ne kadar oy alabiliyor? İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, Gelecek Partisi'nin son oy oranları...

Ekim ayının merakla beklenen anketi yayınlandı! İttifaklar arası farktan sonra bir partideki artış dikkatlerden kaçmadı

Siyaset gündeminin hareketli geçtiği şu günlerde seçimlere kısa bir süre kala anket sonuçları hem vatandaşlar hem partiler tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomik gelişmeler, dış politika, iç siyasette yaşananlar seçmenlerde nasıl değişiklik gösteriyor? ORC Araştırma Şirketi aylık olarak yayınladığı araştırmalarda vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Son anket çalışması 42 ilde ve 3 bin 680 kişinin katılımıyla yapıldı. Araştırmada "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt arandı. İşte merak edilen ekim ayı anketindeki çarpıcı sonuçlar...

10 PARTİNİN SONUÇLARI YAYINLADI

ORC’nin 7-10 Ekim 2022 tarihleri arasında 42 ilde toplam 3680 katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtılmış haliyle, ilk 10 parti ve oy oranları şu şekilde sıralandı;

• AK Parti: %30,2
• CHP: %24,5
• İYİ Parti: %18,7
• HDP: %7,3
• MHP: %6,3
• Gelecek Partisi: %3,5
DEVA Partisi: %2,4
• BTP: %1,8
• BBP: %1,7
• Türkiye Değişim Partisi: %1,5
• Diğer: %2,1

EKİM AYI ANKET SONUÇLARI

Son anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36,5 olurken Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 43,2 olarak belirtildi.

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EYLÜL AYI ANKET SONUÇLARI

Eylül ayında yapılan ankette oy oranı yüzde 2,6 olan Gelecek Partisi'nin, son anket sonuçlarında oy oranının yüzde 3,5'e çıkması dikkat çekti. Eylül ayı anketinde Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36,6, Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 44,2 ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı da yüzde 7,4 olarak kaydedilmişti.

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AK Parti'nin son oy oranını açıkladı, küsuratını muhalefete hediye etti: Ekim ayı itibarıyla seçim anketinde...AK Parti'nin son oy oranını açıkladı, küsuratını muhalefete hediye etti: Ekim ayı itibarıyla seçim anketinde...


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