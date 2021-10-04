Ekim aylık burç yorumları! Ekim ayında burçları neler bekliyor?

Yengeç burcunda halsizlikler, tembellikler ve sorumlulukları erteleme isteği görülebilir. Boğa burcu ise basit durumları dahi sorun haline getirebilir. Akrep, Kova, Aslan, Oğlak, Yay, Terazi, Yengeç, Balık, İkizler, Başak, Boğa ve Koç burcunun ekim ayı burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ

6 Ekim tarihinde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ayı ilişkiler alanınızda karşılayacağınız için Yeni Ay tarihi ve civarında pek çok türdeki ilişkide değişimi bekleme zamanı. Hayatınızdaki insanlarla yakınlık dereceniz, insanlara dair fikirleriniz önemli ölçüde değişmeye başlayabilir. Bazı yakın arkadaşlarınızla farklı bir gözle bakabilir, zaman zaman samimiyet sorgulamasına girebilirsiniz. Bugünlerde kendi değerinizi, insanların size yaklaşımları üzerinden belirlemek hata olacaktır. İnsanların onayını alma odaklı hareket etmek öz değer duygunuzu aşağıya çekebilir. Bazı Koç burçları dış görüntüsüne ve sağlığına daha fazla önem verebilir. Operasyonlarla ilgili gündemler ortaya çıkabilir.

11 Ekim tarihinde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana hedeflerinizi belirlemek ve hedefinizin peşinden gitmekle ilgili yaşadığınız gecikme ve dağınıklıklar yavaş yavaş sonlanmaya başlayacak. Arkadaşlık ilişkilerinizde daha kalıcı dostluklar, ilişkilerinizde sağlamlık arayışı gündeme gelecektir. Bazılarınız için seyahat ve yolculuklar gündeme gelebilir. Maddi konularda ise daha çok yüklü alım-satım konuları, yüklü borçlanmalar veya yüklü borçları ödeme gibi önemli gündemlerle ilgili ilerleyişler ortaya çıkmaya başlayacaktır.

20 Ekim tarihinde Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu Dolunay sizin burcunuzda olacağı için süreçten en çok etkilenen burçlardan biri olacaksınız. Dolunay tarihi ve civarında bir süredir içinizde tuttuklarınızı artık ortaya koyacak, yüzleşmeler yaşayacak, iş veya özel hayatınızdaki bir düzeni kırmak ve bambaşka bir duruma geçmek için fitili ateşleyeceksiniz. Geçici değişimler yaşamayacağınız, atacağınız adımların dönüştürücü ve kalıcı izleri olacağı bir dönemdesiniz.

23 Ekim ile birlikte Güneş Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren bir aylık süreç boyunca finansal konular ön planda olmaya başlayacak. Hırslı, mücadeleci yanınızın bu dönemde güçlenmeye başladığını göreceksiniz. Aşk ilişkilerinde tutkular ve zaaflar, güç konuları ön planda olacak. Sağlıkla ilgili sorunlarınız olduğu takdirde tedavilerden olumlu yanıtlar alacağınız ve bağışıklığınızın güçleneceği, sağlığın toparlanacağı bir süreç söz konusu olacaktır.

BOĞA

6 Ekim tarihinde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında size yük ve sıkıntı olan durumlarla ilgili emek sarf etmeniz gerekebilir. Bazılarınız bugünlerde pek çok durumu veya basit konuları bile sıkıntı ve dert haline getirebilir. Stres ve kaygı, kusursuz kararlar alma gayesi, mükemmel olma çabası yaşam kalitenizi düşürecek, beden sağlığınıza etki edecektir. Bugünlerde kendinizi eksileriniz ve artılarınızla görmeye, bir bütün olarak kendinizi kabul etmeye çalışın. Bu konularda spiritüel çalışmalar da yapabilirsiniz. Bilinçaltı korkularınızı aşmak, hayatınızda ve ilişkilerinizde yeni bir kapı açabilir.

11 Ekim tarihinde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana hayatınızın nereye vardığını, nereye varacağını sorgulamış olabilir; hayatınızı kökten değiştirebilecek kararlarda daha çekimser ve kararsız kalmış olabilirsiniz. Satürnün retro hareketinin bitmesi, Haziran ayından bu yana kafa yorduğunuz gelecek planlarının, içsel sorgulamaların bir noktaya vardığını, artık hareket etme zamanının geldiğini söyleyecek. Aşk ilişkilerinize dair, evlenme ve boşanma gibi ciddi adımlarla ilgili önemli gündemler önümüzdeki süreçte karşınıza gelmeye başlayacaktır.

20 Ekim tarihinde Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızda eksikliğini hissettiğiniz konulara yönelebilir, sizi tatmin edecek işler, ilişkiler arayışına girebilirsiniz. Yalnızlık hissi, yalnız kalma isteği, konfor alanına çekilme, okuma ve araştırma eğilimi artacaktır. Bazılarınız için sağlıkla ilgili problemin ortadan kaldırılması için hastane ziyaretleri ve tedaviler gündemde olacaktır. Ruhsal anlamda dalgalanmalar yaşadığınız takdirde psikolojik destekler almak da bugünlerde oldukça fayda sağlar.

23 Ekim ile birlikte Güneş Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren bir aylık süreç boyunca ilişkileriniz, ortaklık ve dostluklarınız ön planda olmaya başlayacak. Bu tarihe kadar geçirdiğiniz içsel süreçler, sorgulamalar ve denemeler artık adım atmanıza, kararlarınızı açıklamanıza ve daha açık tavırlarda olmanıza yol açacaktır. Bazı ilişkilerdeki gizli duygular, saklı durumlar açığa çıkacaktır. Dostlarınızı ve düşmanlarınızı daha iyi tanırken, bir aşk itirafı da alabilirsiniz.

İKİZLER

6 Ekim tarihinde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında aşk hayatınızda veya arkadaşlık ilişkilerinizde eksikliğini hissettiğiniz bir duygu, bir beklenti ortaya çıkabilir. Tamamlanmak, anlaşılmak, uyumu yakalama isteğiniz üst seviyelerde olacaktır. Anlaşılamadığınızı düşündüğünüz ortamlar ve insanlardan ise uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Bazı İkizler burçları için bugünlerde geçmiş yaraları şifalandıracak yeni bir ilişki fırsatı doğabilir. Aşk ve arkadaşlık arasında geçiş yaşanan ilişkiler gündeme gelebilir. Arkadaşınızla ilişkiye evrilen durumlar olabileceği gibi flörtüyle arkadaş kalma kararı alan İkizler burçları da olacaktır.

11 Ekim tarihinde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana eğitim, yurtdışı ve seyahatlerle ilgili konularda yaşadığınız belirsizlik, bekleyiş veya yönsüzlük hali son bulmaya başlıyor. Daha uzun vadeli planlar yapabilecek, önünüzü daha net görmeye başlayacaksınız. Süregelen ciddi ilişkilerinizde evliliğe, gelecek planları yapmaya dair daha sağlıklı konuşmalar yapmaya ve kararlar alınmaya başlanabilir. İş hayatınızda ise akılcı ve gerçekçi bakıp, ideallerinizi gerçekleştirmeyi birincil önemde göreceksiniz. Bu da memnun olmadığınız veya sizi ilerletmeyen işlerden ayrılma, yeni anlaşmalar yapıp imzalar atma durumunu getirebilir.

20 Ekim tarihinde Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında sosyal çevrenizde bir yenilik hakim olacaktır. Yeni insanlarla tanışacağınız, yeni ortamlar içerisinde olacağınız bir dönemdesiniz. Arkadaşlarınız aracılığıyla da yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bugünlerde bencillik ve ego problemlerine açık enerjiler hakim olacak. Daha bireysel ilerleyebilir, daha özgür olma isteğinde ve yeni bir heyecan içine girme arzusunda olabilirsiniz.

23 Ekim ile birlikte Güneş Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren bir aylık süreç boyunca iş ve çalışma hayatı, sorumluluklar ve zorunluluklar ön planda olmaya başlayacak. Bir süredir ilişkilerinize, mutluluğunuza, isteklerinize odaklıyken artık gerekliliklere odaklanmalı, emek vermeniz gereken yerde çaba sarf etmelisiniz. Bu süreç bazılarınız için çalışma şekli, düzeni veya kurumunda değişikliklere neden olabilir.

YENGEÇ

6 Ekim tarihinde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında halsizlikler, tembellikler, sorumlulukları ve görevleri erteleme isteğiniz öne çıkabilir. Bir süredir ertelediğiniz işler ve projelerle artık ilgilenmeniz gerekebilir, yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Borç alma-verme durumları ortaya çıkabilir. Ailenizle ortak finansal gündemler içerisine girebilirsiniz. Yatırım ve miras, nafaka ve tazminat gibi süreçler bu dönemde sorunlar ve eksiklikler gibi sebeplerle ertelenen durumlara açık olabilir. Bu alanlarda işler tam olarak yolunda veya gerektiği kadar hızlı ilerlemeyebilir.

11 Ekim tarihinde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana maddi konularda yaşadığınız sıkışıklık ve tıkanıklık son bulmaya başlayacaktır. Borçlarınızı ödemekte, zorunlu ödemelere yetişmekte bu süreç boyunca zorlanmış olabilirsiniz. Satürnün düz harekete geçişi bu alanda artık ilerleyebilmenizi sağlayacaktır. Ek gelir ve kazançlar, kazançlarınızı arttıracak alternatif yollar gündeme gelebilir. Aynı zamanda ilişkilerinizde yaşadığınız belli belirsiz soğukluk ve mesafeler de son bulmaya başlayabilir.

20 Ekim tarihinde Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında geleceğe yönelik kararlar alabilir, kendinize geleceğinizle ilgili bir yön belirleyebilir ve çoğunlukla yeni kararlar, yeni planlar içinde olabilirsiniz. Dağınık enerjinizin toparlanmaya başlayacağı bir süreç geliyor. Yakın ilişkilerinizde köklü değişimler yaşanabilir. Yüzleşme durumları içine girebilirsiniz. Bazı ilişkilerinizde artık dengeler eskisi gibi olmayacak. Kalıcı değişimler zamanı.

23 Ekim ile birlikte Güneş Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren bir aylık süreç boyunca yüklü alım-satımlar konusunda gündemleriniz netleşmeye başlayacak. Birikimlerinizi bir yatırıma çevirebilir veya satın alımlar yapabilirsiniz. Bu dönemde baba ve eş gibi eril figürlerden maddi yardım ve destekler de görebilirsiniz. Eril figürlerle iş birliği içerisinde olabilirsiniz. Özgüvenin, cesaret duygusunun artacağı bir dönem başlıyor. İlişkilerinizde parlayacağınız, tutkuların ve derin duyguların ön planda olacağı, bir süredir var olan dengesizlik ve ikilemlerin son bulacağı bir dönem başlıyor.

ASLAN

6 Ekim tarihinde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ne istediğinize karar vermekte zorlanabilir, kaygılara veya takıntılı düşüncelere açık olabilir, geçici hisler ve geçici düşünceler içinde olabilirsiniz. Geçmiş deneyimler daha çok aklınıza gelebilir. Geçmişteki insanlarla görüşebilir, konuşabilirsiniz. İletişim sorunları gözle görülür şekilde artabilir. Yanlış anlayabilir veya kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. Yeni Ay günü ve civarında karışıklığı, dargınlığı gidermeyi ya da sorun yaşanan iletişimi kesip atmayı seçeceksiniz.

11 Ekim tarihinde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana yasal süreçlerle ilgili bir tıkanıklık, ilişkilerde yaşanan hak-haksızlık durumları ve sınırlarını bilememe gibi durumlar yoluna girmeye başlayacaktır. Hem ilişkilerden hem yasal süreçlerden yana hak ve haklının ortaya çıkmaya başlayacağı, adaletin çalışacağı bir dönem karşınıza gelmeye başlayacak. Satürn deneyimleri yavaş ilerleyen, kalıcı ödülleri içerir. Bu yüzden aceleci olmamalı ve sabrınızı korumalısınız.

20 Ekim tarihinde Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş hayatınız ve yaşam düzeninizle ilgili risk içeren kararlar alabilirsiniz. İstifa, işten çıkarılma, pozisyon değişikliği veya hiç bilmediğiniz bir alanda işe başlama gibi konular karşınıza gelebilir. Çoğunlukla bu dönem bir süredir düşündüğünüz, gündeminizde olan mevzuları hayatınızla gözle görünür yapacaktır. Bu yüzden bugünlerdeki deneyimleriniz geçmişi olan konular üzerinden gelecektir.

23 Ekim ile birlikte Güneş Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren bir aylık süreç boyunca hayatınızda bir süredir var olan belirsizliklerin, ikilem ve kafa karışıklıklarının son bulacağı bir dönem hakim olacak. Olaylara ve kişilere daha net bakacak, zaman zaman ya hep ya hiç mantığında olacak, korkularınızın üzerine gidebilecek ve risk almaktan çekinmeyeceksiniz. Aileye, aile üyeleri ve ebeveynlere dair konularda ön planda olacaktır. Bu dönemde aile üyelerinizin bir sıkıntısını çözmek adına yardım sunabilirsiniz. Aileniz içerisindeki stresli bir duruma el atabilirsiniz.

BAŞAK

6 Ekim tarihinde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında finansal dengenizi sağlamakla ilgilenme, gereksiz harcamaları yönetme zamanı. Merkür retrosu devam ederken teknolojik aletlerle ilgili satın alımlar yapmaktan kaçınmaya çalışın. Arızalanan aletlerinizin yenisini almak yerine elinizdekini yaptırmak ve satın alım kararlarını ertelemek daha doğru olacaktır. Araçlarla ilgili zorunlu ödemeler yapabilirsiniz. Maddi hasar kaynaklı kazalara karşı dikkat edin. İlişkilerinizde ve hayatınızda ne istediğinize, neyi istemediğinize dair daha çok düşünebilir fakat karar vermekte zorlanabilirsiniz.

11 Ekim tarihinde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana iş hayatınızdaki sıkıntılı süreç son bulmaya başlayacak. Satürnün yavaş ilerleyişi, sonuçlarını da hayatımızda yavaş görmemize sebebiyet verir. Bu yüzden bu tarih ve civarında yavaş yavaş çalışmaya başlayan bir durum ortaya çıkacaktır. Sabrınızın ödülünü alabilirsiniz. İş ilişkilerinizde profesyonel davranmak her zamankinden önemli olacaktır. Diş, cilt, saç ve kemiklerle ilgili sorunlarda tedavi süreçleri içerisinde olabilirsiniz.

20 Ekim tarihinde Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızın bir alanında yeniliğe dair bir konu ortaya çıkabilir. Fakat yenilik bugünlerde bir risk almayı veya bir korkunuzu aşmayı gerektirebilir, getirebilir. Kendinizi ve kapasitenizi bilerek alacağınız riskler özellikle maddi konularda bir başarı getirebilir, kendinizi aşmanızı sağlatabilir. Bencilliğe düşmeniz ve insanları, koşulları yönetme çabanız bugünlerde ilişkilerinizi zedeleyebilir, dikkat edin.

23 Ekim ile birlikte Güneş Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren bir aylık süreç boyunca zihinsel konularda netleşmeye başlayacağınız, arkanızdan dönen durumları fark edebileceğiniz, sezgilerinizin güçleneceği ve içgörülerinizle hareket edebileceğiniz bir döneme gireceksiniz. Kardeşler, yakın çevre ve komşularla ilişkiler de bugünlerde öne çıkacaktır. Kısa ve keyifli seyahatler yapabilirsiniz. Uzaklardaki kişilerle telepatik durumlar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ

6 Ekim tarihinde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay sizin burcunuzda olacağı için bu Yeni Aydan en çok etkilenen burçlardan biri olacaksınız. Yeni Ay tarihi ve civarında dış görüntünüzle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Ertelediğiniz şeyler tekrar önünüze gelebilir. Ertelenmiş işleriniz bir sonuca bağlanmaya başlayabilir. İlişkilerinizle ilgili kararlarınız, tavırlarınız ve duygularınız daha değişken olabilir. Bugünlerde iki farklı yol veya iki farklı ihtimal arasında kaldığınızı hissedebilirsiniz. Yenilikler için acele etmeyin.

11 Ekim tarihinde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana çocuklarla ilgili konularda belirsizlik taşıyan konular, sıkıntı haline gelen durumlar çözülmeye başlayabilir. Çocuk sahibi olmaya dair kararsızlıklarınız sonlanabilir. Gebe kalmaya dair sıkıntılı süreçlere sahipseniz bu süreç bitebilir. Aile üyeleriyle ilişkilerde ise bireysellik öne çıkabilir. Daha olgun ve akıllıca hareket edilebilir. Aşk ilişkilerinizde ise çocuksu halinizi bitirmek ve daha olgun davranmak, daha akıllıca kararlar almak isteyebilirsiniz. Uzun vadeli düşüneceksiniz.

20 Ekim tarihinde Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında karşınızdaki kişilerin tavırları, söylemleri ve düşünceleri sizin ilerleyişinizi ve yönünüzü belirleyebilir. Süregelen bazı ilişkilerinizde yüzleşme, netleşme ve kalıcı kararlar alma zamanı olacak. Enerjilerin daha gergin olabileceği, fevrilik ve patavatsızlıklara dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz. Bazı ilişkilerinizde ya sorunları çözmeniz ya da ilişkiyi sorunlarıyla bitirmeniz gerektiğini hissedebilirsiniz. Gizli ilişkiler, gizli kıskançlıklar ve saklı duygular da ortaya çıkabilir.

23 Ekim ile birlikte Güneş Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren bir aylık süreç boyunca duygularınızda, isteklerinizde netleşebileceğiniz; maddi konularda daha akıllıca hareket edeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Özgüvenin arttığı, katılacağınız ortamlarda ve kalabalıklarda insanları etkiniz altına alabileceğiniz enerjiler çalışacaktır. Partnerlik ilişkilerinde ise istediğini elde etme hırsı artabilir. Karşınızdakileri bu gayeyle ikna edebilirsiniz.

AKREP

6 Ekim tarihinde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında uyku düzeniniz değişebilir, rüyalarınızda daha çok bilinçaltınızın yansımalarını görebilirsiniz. Kaybettiğiniz eşyaları bulabilir, bazı değerli eşyalarınızı ise kaybedebilir, çaldırma durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Borç alma-verme gündemlerini de bu dönem ertelemeye çalışın. Ayın ikinci yarısında tekrar değerlendirin. Yurtdışı bağlantılı işler ve başvurularda plan dışı durumlar olabilir. Beden sağlığınız için yaşadığınız sorunlarda tedavileri ertelemeyin. Ruh sağlığınıza iyi gelecek okumalar, çalışmalar ve meditasyonlar yapabilirsiniz.

11 Ekim tarihinde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana yaşamınızda gerçekleştirmek istediğiniz bitiş ve başlangıçlarla ilgili yaşadığınız gecikmeler sonlanmaya başlıyor. Beklemeye alındığınız, mecburen beklediğiniz durumlar artık akmaya ve ilerlemeye başlayacak.Taşınmaz mal alım-satım konularında arayış ve bekleyişleriniz bir süredir mevcutsa bu konuda da ay sonuna doğru netleşme gelebilir. Evliliğinize dair sorgulamalarınızı bitirecek durumlar yaşayabilirsiniz. Taşınma durumları gerçekleşebilir.

20 Ekim tarihinde Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında mevcut düzeninizi değiştirecek deneyimler içerisinde olacaksınız. Kardeşler ve komşularla gerilimlere dikkat. İş ve özel hayatınızda mümkün olduğunca duygularınızı yönetmeli ve objektif davranmalısınız. Ya hep ya hiç durumlarına gitmeyin. İnsanları aşırı sahiplenme ve aşırı dışlama-kötüleme gibi uç hallere kaçmayın. Aklınızdan geçenlerin enerjisi güçleneceği için olumlamalar yapmak için harika bir zaman. Dedikodu ve korku cümlelerinden kaçının.

23 Ekim ile birlikte Güneş Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren bir aylık süreç boyunca enerjinin, motivasyon ve canlılığın artacağı bir dönemde olacaksınız. Bir süredir var olan enerji dağınıklığı, içe çekilme ve pasif haller sonlanacaktır. Özellikle iş hayatı için daha iyi bir süreç başlıyor. Yöneticilik, terfi, yöneticilerle iş birliği gibi durumlar karşınıza gelebilir.

YAY

6 Ekim tarihinde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında sosyal çevrenizde rutin dışı değişiklikler olacaktır. Normalde var olan sosyalliğiniz azalabilir veya tam tersi daha fazla sosyalleşmeye başlayabilirsiniz. Günlük rutininizin ve kendi normalinizin dışına çıkacaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde zaman zaman daha hassas olabilir, arkadaşlarınızın söylemlerinden etkilenebilirsiniz. Bazı ilişkilerde alınganlıklar ortaya çıkabilir. Partnerlik ilişkinizi arkadaşlarınızın ve çevrenizdekilerin söylemlerinden etkilenerek yönetebilirsiniz, dikkat.

14 Ekim tarihinde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana kısa eğitimlerle ilgili planlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz. Süregelen kısa eğitim programlarınızı tamamlayabilirsiniz. Kardeşlerle ilişkilerde oluşan uzaklık veya anlaşmazlıklar yoluna koyulabilir. Karar almakta veya kararınızın arkasında durmakta zorlandığınız durumlar hangi alanda mevcutsa artık daha iradeli ve kararlı olmaya başlayacaksınız. İş bağlantılı seyahatler veya uzak mesafede iş fırsatları gündeme gelebilir, karşınıza gelebilir.

20 Ekim tarihinde Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında çocuklarınız için mücadele ve efor, harcama ve finansal planlamalar gündemde olabilir. Zorunlu harcamalar ve finansal kaygılar sizi maddi anlamda alternatif yollar aramaya götürebilir. Riskli yatırımlarla, borsa ve şans oyunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Aşırılıkların kaybettirebileceğini bilerek hareket etmelisiniz. Uzun vadeli yatırımlarınızdan kazanç elde edebilirsiniz.

23 Ekim ile birlikte Güneş Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren bir aylık süreç boyunca geleceğe yönelik planlarınız, idealleriniz ve hayalleriniz doğrultusunda alınacak riskler gündeme gelecektir. Eğitim süreçlerinizde netleşmeler olabileceği gibi başvurularınızdan yanıtlar da alabilirsiniz. Bazılarınız için bu dönemde bir eğitimi tamamlama, bir eğitim sürecinde uzamış-aksamış durumu kapatma, mezuniyetler gündeme gelebilir. Eğitimler sebebiyle yurtdışı seyahatleri gerçekleştirebilirsiniz. Enerjiniz ve motivasyonunuz, uyku düzeninizden etkileneceği için düzenli yaşam içinde olmaya çalışın.

OĞLAK

6 Ekim tarihinde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında kariyer süreçlerinizle ilgili bir ikilem içinde olabilirsiniz. İş değiştirmek ve mevcut işinizde kalmak, alternatifleri değerlendirip risk almak ve garanti olanı seçmek gibi iki farklı yolunuz olabilir. Ebeveynlerin sağlığıyla ilgili destekler, sizlerin cilt, dişler, kemiklerle ilgili rahatsızlık ve tedavileriniz gündeme gelebilir. Bugünlerde öfkeyle kalkmak zararla oturmanıza neden olabilir. Dürtüsel hareket etmekten kaçınmalısınız.

14 Ekim tarihinde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana finansal konularda dengeyi sağlamakta veya yaptığınız finansal planları uygulamakta zorlanmış olabilirsiniz. Para biriktirmekte veya birikimleri yönetmekte tıkanıklıklar olmuş olabilir. Artık elinizdeki maddi-manevi değerlerin daha iyi farkına varabilir, daha bilinçli kullanabilirsiniz. Kendi potansiyelinizi iş hayatında daha iyi ortaya koyabileceksiniz. Kariyerinize dair kafa karışıklığınız bir tercihle sonlanmaya gidecek.

20 Ekim tarihinde Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında acelecilik, öfke kontrol sorunları, duygusal çıkışlar, kesip atma eğilimi ve dürtüselliğe dikkat etmeniz gereken zamanlar olacak. Aile ilişkilerinde, ev halkıyla iletişimde anlaşmazlıkları bir kavgaya ve mücadeleye çevirmemeye dikkat edin. Bu süreçte bastırdığınız her durum daha fazla dışa çıkmak isteyeceği için rüyalarınız ve uyku düzeniniz dönemin enerjilerinden etkilenebilir. Aynı zamanda yakın ilişkilerinizde sorunları öncesinde çözümlemeye çalışın ki Dolunayın yüksek enerjisi ile patlama noktasına gelinmesin.

23 Ekim ile birlikte Güneş Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren bir aylık süreç boyunca sosyal çevrenizdeki ilişkilerde sahiplenme ve yardımlaşma ön planda olacaktır. Arkadaşlıklarınızdan gerçek samimiyet bekleyebilirsiniz. İlişkilerinizde güvene daha fazla önem verebilirsiniz. Finansal konular, ilişkilerinizdeki kararlarınızda etkenlerden biri olabilir.

KOVA

6 Ekim tarihinde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında eğitim, yurtdışı, akademik süreçler, yasal gündemler ve başvurularla ilgili başlıklar ön planda olabilir. Ertelediğiniz eğitimleri alabilir veya verebilirsiniz. Hocalarınızla ve resmi dairelerle işlerinizde kısa süreli anlaşmazlıklar olabilir. Küslük yaşadığınız kişilerden haber alabilir, geçmişteki kişilerden gelen telefonlarla şaşırabilirsiniz.

11 Ekim tarihinde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana sizin burcunuzdaki retrosu o dönemden bu yana hayatınızda istediğiniz ilerlemeleri sağlamakta veya istediğiniz hızda ilerlemekte destekleyici çalışmamış olabilir. Gelecek planlarınızı kurarken daha çok içe dönmüş, ikilemde kalmış olabilirsiniz. Artık yaşamın size daha kalıcı zeminler sunacağı, ilahi adalet sistemini görebileceğiniz, desteklendiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yaz aylarındaki içsel sürecinizin artık hayatınıza yansımalarını görüyoruz.

20 Ekim tarihinde Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yasal süreçlerinizde stresli bir durumla mücadele etmeniz gerekebilir. Zorunluluklar, kısıtlanma hali, yasal süreçler ve prosedürler bugünlerdeki hedeflerinize ulaşmada engelleyici veya bekletici durumda çalışabilir. Kısıtlandığınızı ve baskılandığınızı hissettiğiniz her durum bu dönemde sizi daha kırıcı veya fevri yapabilir. İletişiminize özen gösterin. Bencillikle hareket etmek ile önce kendi lehinizi düşünmek arasındaki dengeyi kaçırmayın. Kardeşlerle zıtlaşma yerine iş birliği içinde olmalı, kazan-kazan durumu yaratmalı.

23 Ekim ile birlikte Güneş Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren bir aylık süreç boyunca hayatınızın farklı alanlarındaki bekleyişler sonlanacak. Merkür retrosunun da bitişiyle yepyeni adımlar ve önemli imzalar atabilirsiniz. İlişkilerinizde bitiş ve başlangıçlar noktasına gelinebilir. Bazı ilişkilerin değişmesi ve dönüşmesi gerekecektir. Karşınızdaki insanları bu dönemde daha iyi okuyabilir, anlayabilirsiniz. Siz ise karşınızdakilere daha gizemli, kontrollü davranabilirsiniz. Bazı kişilerden ise aşk itirafı, sırlarını paylaşması ve gizli olanı dile getirmesi durumlarıyla karşılaşabilirsiniz.

BALIK

6 Ekim tarihinde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında enerjiniz ve motivasyonunuz daha çok ilişkilere, insanların size olan yaklaşımına, iç dünyanızda netleşebilmenize bağlı olacaktır. Merkür retrosu da devam ederken hayatınızda neyi ve kimi isteyip istemediğinizi sorgulama vakti. İştah bu dönemde açılabilir. Yemeklerde aşırıya kaçmaya meyilli olabilirsiniz. Maddi konularda bir sıkışıklık yaşamamak için harcamalarınızı bilinçli yapın.

14 Ekim tarihinde Satürn retro hareketini bitiriyor ve düz hareketine geçiyor. Haziran ayından bu yana iç dünyanızda yaşadığınız gerilimler, arayış hali, memnuniyetsizlik gibi durumlar varsa artık bunlar kaybolmaya başlayacak. Yurtdışı bağlantılı iş ve eğitim süreçlerinizdeki tıkanık veya yavaş ilerleyen durumlar çözülmeye başlayacak. Seyahat ve yolculuklarınız olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde sınırları ve gereklilikleri bilerek hareket edin.

20 Ekim tarihinde Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında finansal konularda bir tamamlanma sağlayabilirsiniz. Borç ödeme, borcunuzu kapatma, bir satın alım yapma ve istediğiniz bir şeye ulaşarak rahatlama durumları olacaktır. Aynı zamanda bugünlerde bazı isteklerinizden de vazgeçeceksiniz. Zira artık neyi isteyip neyi istemediğinize karar vermeye başlıyorsunuz. İş ve sosyal hayattan arkadaşlıklarda gergin enerjiler tekrar çalışabilir, dikkat. Kibir duygusuna dair düşünce ve tavırlarınızı fark ettiğiniz noktada törpüleyin.

23 Ekim ile birlikte Güneş Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren bir aylık süreç boyunca şansınız artabilir, ilahi adalet durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda başvuru-mülakat süreçlerini daha çok istediğiniz gibi yönetebilir ve insanları etkiniz altında bırakabilirsiniz. Çalışanlar ve personellerle ilgili düzenleme yapmanız gerekebilir.



