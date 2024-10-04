Ekinoks nedir? Ekinoks günlerinde ne olur? Ekinoks tarihleri nelerdir?

Ekinoks, gece ve gündüzün eşit olduğu, güneşin ekvator üzerinde dik açıyla battığı ve doğduğu 2 özel gündür. Yılda 2 kez, Mart ve Eylül aylarında gerçekleşir. Bu tarihlerde dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri yaklaşık olarak birbirine eşit olur. Ekinoks günlerinde güneş doğrudan ekvatora dik olarak gelir ve dünyanın her iki yarım küresi eşit miktarda güneş ışığı alır. Mart ekinoksu ile kuzey yarımkürede ilkbahar, güney yarımkürede sonbahar başlar. Eylül ekinoksu ise kuzey yarımkürede sonbaharın, güney yarımkürede ilkbaharın başlangıcını işaret eder.

Ekinoks nedir?

Ekinoks, Latince'de "eşit gece" anlamına gelen "aequus" (eşit) ve "nox" (gece) kelimelerinin birleşiminden türemiştir ve yılda 2 kez gerçekleşen astronomik bir olaydır. Ekinoks günlerinde güneş, dünyanın ekvatoru üzerinde dik açıyla bulunur ve bu sayede gece ve gündüz süreleri tüm dünyada eşit olur. Yani hem kuzey hem de güney yarımküreler aynı miktarda güneş ışığı alır. Ekinokslar, dünyanın eğik ekseni ve Güneş etrafındaki yörüngesi nedeniyle oluşur. Bu kapsamda, Ekinoks tarihi ne demektir? sorusunun yanıtı da şudur:

Ekinoks tarihi, yılda 2 kez gerçekleşen ekinoksun olduğu tarihlere verilen addır.

Ekinoks tarihleri nelerdir?

Ekinoks tarihleri gece ve gündüzün eşit olduğu günler olup her yıl 2 kez yaşanır. Ekinoks tarihleri 21 Mart ve 23 Eylül’dür.

21 Mart İlkbahar Ekinoksu: Kuzey yarımkürede ilkbaharın başlangıcını işaret ederken, güney yarımkürede sonbaharın başlangıcıdır. Güneş ekvatora dik açıyla gelir ve dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşit olur.

23 Eylül Sonbahar Ekinoksu: Kuzey yarımkürede sonbaharın, güney yarımkürede ise ilkbaharın başlangıcıdır. Yine ekvatora dik gelen güneş ışınları sayesinde gece ve gündüz süreleri eşitlenir.

Bu günler mevsim geçişlerinin önemli astronomik olaylarıdır ve dünyanın farklı yerlerinde farklı kültürel ve doğal olaylarla ilişkilendirilir.

Ekinoks günlerinde ne olur?

Ekinoks ne zaman gerçekleşirse o günlerde dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşit olur. Bu olay güneş ışınlarının ekvatora dik açıyla gelmesi sonucunda gerçekleşir. Ekinoks sırasında güneş doğrudan doğu yönünden doğar ve batı yönünden batar. Bu, güneşin gökyüzündeki konumunun belirgin bir değişimi anlamına gelir. Ayrıca ekinoks günlerinde kuzey ve güney yarımkürelerde mevsim geçişleri yaşanır.