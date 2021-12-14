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  4. Ekipler evine girdiğinde iskelete dönmüş cesediyle karşılaştı! Tek kelimeyle korkunç

Ekipler evine girdiğinde iskelete dönmüş cesediyle karşılaştı! Tek kelimeyle korkunç

14.12.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da Ümit Bektaş (57), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede yaklaşık 4 ay önce öldüğü belirtilen Bektaş'ın cesedinin iskelete döndüğü görüldü. Bektaş'ın cansız bedeni ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ekipler evine girdiğinde iskelete dönmüş cesediyle karşılaştı! Tek kelimeyle korkunç

Olay, gündüz saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi.

EKİPLER İSKELETE DÖNMÜŞ CESEDİ İLE KARŞILAŞTI

Ümit Bektaş'tan uzun zamandır haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edilen Ümit Bektaş'ın iskelete dönmüş cesedi ile karşılaştı.

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ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yalnız yaşadığı ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Bektaş'ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Kastamonu
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