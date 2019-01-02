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Ekipler hastalanan bebeği çığı aşıp kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 08:50 | Son Güncelleme

Hakkari Çukurca'da yolu kar ve çığ nedeniyle kapanan bir köyde rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek, ekiplerin zorlu çalışması sonrası hastaneye yetiştirildi. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, yolu kar ve çığdan kapanan köyde rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek, ekiplerin zorlu çalışması ile hastaneye yetiştirildi.

Ekipler hastalanan bebeği çığı aşıp kurtardı

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Çığlı köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Yusuf Ediş'i yakınları, yolun kar ve çığ nedeniyle kapalı olmasından dolayı hastaneye götüremedi.
Durumun haber verilmesi üzerine 112 acil servis ile Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri harekete geçti.
Karla mücadele ekipleri yolun farklı bölgelerine düşen metrelerce yükseklikteki çığları temizleyerek ambulansın ilerlemesini sağladı.
Karla mücadele ekipleri yolun farklı bölgelerine düşen metrelerce yükseklikteki çığları temizleyerek ambulansın ilerlemesini sağladı.
Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Çukurca kar yağışı

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