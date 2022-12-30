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  4. Ekipler hemen harekete geçti! Denizi kirleten devasa gemiye rekor ceza

Ekipler hemen harekete geçti! Denizi kirleten devasa gemiye rekor ceza

30.12.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 11 milyon 301 bin 601 lira ceza uygulandı. Öte yandan şimdiye kadar kirliliğe neden olan bir gemiye en yüksek miktardaki para cezasının kesildiği bildirildi. Devasa geminin etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

Ekipler hemen harekete geçti! Denizi kirleten devasa gemiye rekor ceza

İzmit Körfezi'ndeki limanda demirli İtalyan bandıralı geminin denizi kirletmesi nedeniyle, 11 milyon 301 bin 601 lira ile rekor ceza kesildi.

İzmit Körfezi'nde, limanda demirli geminin denizde petrol türevi kirliliğe neden olması üzerine yetkililere haber verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, limana gelerek incelemelerde bulundu. Denizi kirlettiği belirlenen İtalya bandıralı 'Grande Ellade' isimli Ro-Ro gemisine 11 milyon 301 bin 601 lira ile rekor para cezası kesildiği bildirildi.

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EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Şimdiye kadar kirliliğe neden olan bir gemiye en yüksek miktardaki ceza kesildiği belirtilirken; geminin etrafına bariyerler çekilerek kirliliğin yayılması engellenmeye çalışıldı. Bölgede temizlik çalışmaları başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza gemi

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