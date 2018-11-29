HABER

Ekipler seferber oldu! Kapıyı balyozla kırıp girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 00:51 | Son Güncelleme

Sivas’ta kapının kitlenmesi sonucu evinde mahsur kalan yaşlı kadını kurtarmak için polis ve itfaiye ekipleri dakikalarca mücadele verdi. Uzun uğraşlar sonrası ekipler balyozla kapıyı kırarak yaşlı kadını kurtardı.

Ekipler seferber oldu! Kapıyı balyozla kırıp girdiler

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.00 sıralarında İnönü Mahallesi Sakin Sokak’ta meydana geldi. Müstakil evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki H.E.’den birgün boyunca haber alamayan akrabaları durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri kilitli olan kapıyı açmak için ellerindeki tüm imkanları denemelerine rağmen açamadı.

Polis ekipleri kapının kırılması için durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Müstakil ikamete kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı kırmak için uzun uğraşlar verdi. Çevredeki bazı vatandaşlar kurtarma çalışmalarına yardım ederken, bazı vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

Ekiplerin 20 dakikalık uğraşları sonrası demir kapının balyozla kırılarak açılması ile 85 yaşındaki yaşlı kadın kurtarıldı. Yaşlı kadının herhangi bir sağlık sorunu bulunmazken sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerin ardından Sivas Numune Hastanesine götürüldü. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

Gören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyorGören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyor
Erdoğan'dan G-20 öncesi flaş açıklama!Erdoğan'dan G-20 öncesi flaş açıklama!
Bakan Ziya Selçuk: Böyle bir liderlikle eğitimde çok güzel çözümler üretirizBakan Ziya Selçuk: Böyle bir liderlikle eğitimde çok güzel çözümler üretiriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas yaşlı kadın mahsur kalma

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeşilırmak'ta korkunç görüntü! Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu

Korkunç görüntü! Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu

Türkiye ve ABD arasında diplomasi trafiği artıyor!

Türkiye ve ABD arasında diplomasi trafiği artıyor!

13 yaşındaki iki arkadaşın korkunç oyunu! Zavallı çocuğu bu halde buldular!

13 yaşındaki iki çocuğun korkunç oyunu!

Atatürk Havalimanı'na inemeyen 2 uçak Bursa'ya yönlendirildi

Atatürk Havalimanı'na inemeyen 2 uçak Bursa'ya yönlendirildi

TEM'de gece yarısı korkunç kaza! Bir anda taklalar atmaya başladı

TEM'de gece yarısı korkunç kaza: Yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.