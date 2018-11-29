Ekipler seferber oldu! Kapıyı balyozla kırıp girdiler

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.00 sıralarında İnönü Mahallesi Sakin Sokak’ta meydana geldi. Müstakil evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki H.E.’den birgün boyunca haber alamayan akrabaları durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri kilitli olan kapıyı açmak için ellerindeki tüm imkanları denemelerine rağmen açamadı.

Polis ekipleri kapının kırılması için durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Müstakil ikamete kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı kırmak için uzun uğraşlar verdi. Çevredeki bazı vatandaşlar kurtarma çalışmalarına yardım ederken, bazı vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

Ekiplerin 20 dakikalık uğraşları sonrası demir kapının balyozla kırılarak açılması ile 85 yaşındaki yaşlı kadın kurtarıldı. Yaşlı kadının herhangi bir sağlık sorunu bulunmazken sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerin ardından Sivas Numune Hastanesine götürüldü. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

