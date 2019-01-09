Ekipler Yağmur için seferber oldu

Ordu'nun Akkuş ilçesinde rahatsızlanan 3 yaşındaki Yağmur Kesimoğlu, kardan kapalı mahalle yolunun belediye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu açılmasının ardından hastaneye götürüldü.

Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı Akkuş'un Akpınar Mahallesi'nde yaşayan Yağmur Kesimoğlu'nun (3) ateşinin yükselmesi üzerine ailesi, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle mahalleye ulaşamayan sağlık ekibi, durumu Ordu Büyükşehir Belediyesine bildirdi. Belediye ekipleri, 5 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda açabildi.

Yolun açılmasının ardından çocuk, sağlık ekiplerince Akkuş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise yol açma çalışmalarında önceliğin hasta ve cenazelerin bulunduğu mahallelere verildiği, vatandaşların acil durumlarda "444 1 052" nolu çağrı merkezini arayabileceği belirtildi.

