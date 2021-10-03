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  4. Ekiplerin tam zamanında müdahalesi! Camı kırıp girince bu halde buldular

Ekiplerin tam zamanında müdahalesi! Camı kırıp girince bu halde buldular

03.10.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde haber alınamayan bir şahıs, intihar etmek üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı.

Ekiplerin tam zamanında müdahalesi! Camı kırıp girince bu halde buldular

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Havuzbaşı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan ve kendisinden haber alınamayan M.Y.’nin (30) yakınları ikametine geldi.

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Kapıların ve pencerelerin kapalı olduğunu gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri zemin katta bulunan evin camını kırarak içeri girdiklerinde M.Y.’nin intihar etmek için boynuna ip geçirmek üzere olduğunu gördü.

Ekiplerin müdahalesi ile kurtarılan M.Y., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Kayseri
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