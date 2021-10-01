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  4. Rize'de ilginç olay! 22'inci kez intihara kalkıştı

Rize'de ilginç olay! 22'inci kez intihara kalkıştı

01.10.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin çeşitli illerinde daha önce 21 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs eden Siirtli Hasan, 22'inci intihar teşebbüsü için Rize’yi seçti. Çatıya çıkan şahsı Rizeliler yağmura aldırmadan film gibi izleyerek cep telefonlarıyla görüntüledi.

Rize'de ilginç olay! 22'inci kez intihara kalkıştı

Alınan bilgiye göre, Piriçelebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 9 katlı bir iş hanının çatısına çıkan ve Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 29 yaşındaki Hasan İ. intihara kalkıştı. İş hanının çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından binanın altına hava yatağı açıldı. Şahıs, polis ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından binadan aşağıya indirildi.

İntihara teşebbüs eden Hasan İ.’nin daha önce 21 kere intihara kalkıştığı, bunun ise 22'inci intihar girişimi olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

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YAĞMUR ALDIRMADAN İZLEDİLER

Öte yandan meraklı kalabalık ise intihar girişiminin olduğu alanda kolluk kuvvetlerine zor anlar yaşattı. Vatandaşın intihara teşebbüs ettiği andan itibaren cep telefonlarıyla kayda giren bazı vatandaşlar saniye kaçırmamak için yağmura aldırış etmeden kayıttan çıkmadı. Bazı vatandaşların sosyal medya hesaplarından olayı canlı yayın yapması ise pes dedirtti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Rize
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