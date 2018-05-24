Eklem ağrısı sebepleri ve kullanılan ilaçlar

Eklem ağrısının kişilerin hayatını ne kadar etkilediğini ancak bu problemi bizzat yaşadığınız zaman anlayabilirsiniz. Daha önce düşünmeden yaptığınız işleri ve hareketleri, düşünerek yapamadığınız, özgürlüğünüzü kısıtlayan can sıkıcı bir durumdan bahsediyorum.

Sadece yaşayan için değil aynı zamanda hastanın yakınları için de sıkıntılı bir durumdur. Hem kişinin hem de çevresinin üretkenliklerini, psikolojik durumlarını, olaylara bakışlarını etkileyecek ölçüde yaşam kalitesini bozan büyük bir sağlık sorunudur.

Hareket özgürlüğünü engeller, günlük işlerinizi yapmaktan alıkoyarak, yakınlarınıza sergilediğiniz tavırları dahi etkiler.

Düşünsenize normalde hiç umursamadığınız bir durum veya bir söz, canınız yanarken size çok ağır gelebilir, davranışlarınıza, sözlerinize, çevrenize olumsuz yansıyabilir. Kimsenin sizi anlamadığını düşünürsünüz. Eşiniz, çocuklarınız, arkadaşlarınız sizi anlamayacaktır çünkü onlar düşünmeden eklemlerini kullanmaya devam ediyorlardır.

Bu nedenle eklem ağrısını hemen çözmek istersiniz. Doğal olarak ağrı kesiciler kullanmaya başlarsınız ancak ağrı kesicilerin mide, böbrek, karaciğer, bağırsaklar ve kalp üzerine ciddi yan etkileri söz konusudur.