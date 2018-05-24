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Eklem ağrısı sebepleri ve kullanılan ilaçlar

Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar
SAĞLIK HABERLERİ  | 24.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

Değerli Okuyucularım, Çevrenizde eklem ağrıları probleminden yakınan kişilere mutlaka rastlamışsınızdır. Ya da bu problemi direkt kendiniz yaşıyor olabilirsiniz. İşte bu nedenle sizlere bu hafta ’Eklem Ağrılarının Sebepleri’ ve ‘Eklem Ağrısı Tedavisinde Kullanılan İlaçlar’dan söz etmek istiyorum.

Eklem ağrısı sebepleri ve kullanılan ilaçlar

Eklem ağrısının kişilerin hayatını ne kadar etkilediğini ancak bu problemi bizzat yaşadığınız zaman anlayabilirsiniz. Daha önce düşünmeden yaptığınız işleri ve hareketleri, düşünerek yapamadığınız, özgürlüğünüzü kısıtlayan can sıkıcı bir durumdan bahsediyorum.

Sadece yaşayan için değil aynı zamanda hastanın yakınları için de sıkıntılı bir durumdur. Hem kişinin hem de çevresinin üretkenliklerini, psikolojik durumlarını, olaylara bakışlarını etkileyecek ölçüde yaşam kalitesini bozan büyük bir sağlık sorunudur.

Hareket özgürlüğünü engeller, günlük işlerinizi yapmaktan alıkoyarak, yakınlarınıza sergilediğiniz tavırları dahi etkiler.

Düşünsenize normalde hiç umursamadığınız bir durum veya bir söz, canınız yanarken size çok ağır gelebilir, davranışlarınıza, sözlerinize, çevrenize olumsuz yansıyabilir. Kimsenin sizi anlamadığını düşünürsünüz. Eşiniz, çocuklarınız, arkadaşlarınız sizi anlamayacaktır çünkü onlar düşünmeden eklemlerini kullanmaya devam ediyorlardır.

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Bu nedenle eklem ağrısını hemen çözmek istersiniz. Doğal olarak ağrı kesiciler kullanmaya başlarsınız ancak ağrı kesicilerin mide, böbrek, karaciğer, bağırsaklar ve kalp üzerine ciddi yan etkileri söz konusudur.

Eklem ağrılarında rahatsızlığa göre değişmekle beraber ağrı kesiciler ve hastalık düzenleyici ilaçlar çeşit çeşittir. Bunlar arasında;

Kortizonlar: Vücut kortizolünü taklit eden hızlı etkili ilaçlardır. İnflamasyon denilen iltihabi süreci azaltır ve Romatoid artrit gibi otoimmün eklem romatizmasında kullanılırlar. Kemik erimesi, yüksek tansiyon, göz tansiyonu, şeker yükselmesi, enfeksiyonlara yatkınlık ve nadiren kıkırdak çürümesi (avasküler nekroz) gibi yan etkileri vardır.

Analjezikler: Ağrı kontrolü amacıyla kullanılırlar. İncinmelerde, ameliyat sonrası ağrılarda ve romatizmada kullanılırlar. NSAID grubu denilen ağrı kesici ilaçlara yanıtsız durumlarda kullanılır. Kabızlık, baş dönmesi, mide de huzursuzluk, kuru ağız, deri döküntüsü ve kulak çınlaması gibi etkiler görülebilir.

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Hastalık düzenleyici ilaçlar: Hastalığa sebep olan etmenleri düzenleyen ilaçlardır. Otoimmün denilen sedef romatizması, lupus, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, romatoid artrit gibi çeşitli rahatsızlıklarda kullanılırlar. Örneğin metotreksat etken maddeli kemoterapi ilacı bu gruptadır. Mide, karaciğer, akciğer, bağırsak ve kan sorunları oluşturabilirler.

Kortizon olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar(NSAID): Reçetesiz alınan, dünyada neredeyse her evde bulunabilen ilaçlardır. Kısa sürede etki ederler ancak etkileri kalıcı değildir ve hastalığı durdurmazlar. Mide de ağrı, ülser, kanama yapabilirler. Karaciğer, böbrek ve kalp üzerine yan etkileri bulunur.

Oysa kişinin rahatsızlığına göre değişmekle birlikte eklem ağrısına iyi gelen çeşitli doğal tedaviler bulunuyor.

Eklem Ağrısının asıl sebepleri

Eklemler, hareketi kolaylaştırmak amacıyla kemikleri birleştiren, onları destekleyen dokulardır. Halk arasında sıklıkla kemiklerin ağrıdığı düşünülse de, aslında çoğunlukla ağrıyan kemikler arasındaki yumuşak dokulardır.

Yumuşak dokular inflame olduğunda yani iltihaplandığında ağrı hissedilir ve eklem hareketleri kısıtlanır. İltihap, mikrobik bir iltihap değildir, vücudun iyileşmeye çalışma çabasıdır. Otoimmün denilen rahatsızlıklardan kaynaklanabilir ve yetersiz beslenme ile alevlenir.

Eklem ağrısının sık sebepleri

Eklem ağrısı; boyun, bel, çene, omuz, dirsek, el ve ayaklar, bilekler, kalçalar, dizlerde olabilir.

Kötü postür: Yanlış oturma, uzun süre aralıksız oturma gibi alışkanlıklardan veya yanlış güçlendirme egzersizlerinden kaynaklanabilir.

İltihaba neden olan hastalıklar: Kireçleme, romatoid artrit gibi hastalıklar.

Spor ve Ağır Kaldırma: Yapılan spor tipine göre eklemlere ve vücuda binen yüklerde değişmektedir. Örneğin kayakta dizlere aşırı yüklenme olur. Fitness veya vücut geliştirmede yapılan yanlış ve aşırı yüklenmeler farklı vücut bölgelerinde ağrıya sebep olabilir.

Kilo: Özellikle bel, kalça, diz ve ayak eklemlerinde aşırı yüke bağlı yıpranma nedenidir. Yıpranan eklemler ağrı ve acıya neden olur.

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Hareketsizlik ve Hareketsiz Yaşam Biçimi: Uzun süre hareketsizlik durumunda kaslar ve bağlar zayıfladığı için eklemlere binen yük artar. Sakatlanma, düşme gibi durumlar sıklaşabilir. Aynı zamanda hareketsiz yaşam biçiminde ağrı algısı da değişmektedir.

Yaşlanma: Doğal yaşlanma süreci eklemlerde başlıca ağrı sebebidir. Yaşla yeterli kollajen sentezlenemez ve kıkırdak desteği azalır. Eklemlerin zamanla yıpranması belirgin ağrı ve acıya neden olur.

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