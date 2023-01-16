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Ekmeği zararına satmaya başladı: "Neden zam yaptınız madem!" Fırıncıya kızan esnafın vitrinini gören hayret etti

16.01.2023 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeği fırıncıların kendi fırınlarında ucuza satıp markete daha pahalıya vermelerine kızan esnaf Murat Ordu dikkat çeken bir hamleye imza attı. Fırından 4 TL'ye aldığı ekmeği Ordu, kendi marketinde zararına satmaya başladı ve bunu vitrinine asarak halka duyurdu. "Ekmeği 5 TL yapıp bakkallara 4 TL’den verip kendileri 3,5 TL’den satmaları tuhaf değil mi?" diyen Ordu, "Neden zam yaptınız 5 TL’ye çıkardınız madem 3,5 TL’den satacaktınız da" diye sordu.

Ekmeği zararına satmaya başladı: "Neden zam yaptınız madem!" Fırıncıya kızan esnafın vitrinini gören hayret etti

Uzun yıllardır Turgutlu'da market işleten esnaf Murat Ordu, bazı fırınların ekmeği marketlere 4 TL'den verip kendi fırınlarında 3,5 TL'ye sattığını, bunu da vitrinlerine yazdığını söyleyip tepkisini ekmeği zararına satarak göstermeye başladı.

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"NEDEN ZAM YAPTINIZ MADEM"

Fırından 4 TL’ye aldığı ekmek fiyatını 3,5 TL’ye indirip market vitrinine asarak duyuran esnaf Ordu şöyle konuştu:

“Biz marketçiler olarak bu konuda muzdaribiz, hem bakkal hem fırıncı arkadaşlar hepimiz sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ancak Turgutlu’da maalesef bazı fırıncı arkadaşların fırınlarına ekmek 3,5 TL diye yazdıklarını görüyoruz. Ekmeği 5 TL yapıp bakkallara 4 TL’den verip kendileri 3,5 TL’den satmaları tuhaf değil mi? Ben bir bakkal olarak hem fırıncı arkadaşlara hem de yetkilere bu soruyu soruyorum: Neden zam yaptınız 5 TL’ye çıkardınız madem 3,5 TL’den satacaktınız da? Biz marketçiler ve fırıncılar etle tırnak gibiyiz ama bu durum bizi üzüyor. Bize 4 TL’den verip vatandaşa 5 TL’den sattırıyorlar, ancak kendileri 3,5 TL’den satıyor. Ben de böyle bir tepki göstermek istedim inşallah anlarlar."

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(İHA)

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ekmek ekmek fiyatı

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